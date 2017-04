Inicio

Opinión

FUTBOL EXPRIMIDO El jugador número 12

Mientras Boca no encontró el reemplazo de Centurión, River volvió a ganar puntos desde el banco con Mora.

0 0

El jugador número 12

Mora le dio con alma y vida para el 2-0.

¡Mirá el resumen de Tigre – River!

Tigre 0 – River 2. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

Mora metió el segundo

Gol de R. Mora (R). Tigre 0 – River 2. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

Relacionadas

Uno x uno de River Es aMora a segunda vista El vocabulario del básquet llega al fútbol. Primero empezamos a hablar de asistencias, luego de transiciones y ya podríamos contabilizar el rédito que les dan los suplentes a los equipos. Mientras Boca no encontró cómo reemplazar a Centurión, River volvió a ganar puntos desde el banco. Cuando muchos se pinchan, Rodrigo Mora volvió a motivarse. Perdió el puesto hace ocho meses y sabe que no tiene chances de recuperarlo en el corto plazo. Incluso Gallardo no es de los que dicen (mienten) que todos están igualmente considerados. El DT ratifica lo que cualquiera ve: que Driussi y Alario son inamovibles.

Pero Mora se convirtió en el primer cambio. Por rendimiento y porque se adapta a distintas posiciones. Es la variante natural de Driussi y también puede reemplazar al Pity o a Nacho. Tener bloqueada la titularidad lo llevó a reconvertirse: ya es común verlo abierto por ambos costados, arrancando desde más atrás. Desde allí tiene que desbordar para terminar en el centro. Para eso ingresó contra Quilmes y al minuto, desbordó en lo que fue el inicio del 1-0. Fue el segundo de los tres partidos en los que resultó decisivo ingresando entre 20’ y 30’: antes, contra Godoy Cruz, había convertido el gol del triunfo y el último domingo se lo vio confiado (ganó en las largas que se propuso), activo (le pivoteó a Palacios y tocó a Martínez en las dos llegadas de River más allá del gol) y obviamente efectivo (apenas vio que le pasaba entre las piernas a Galmarini, se echó hacia atrás para perfilarse).

No había sido protagonista en los 90’ contra Unión y en los dos siguientes (Lanús y Belgrano) pareció perder terreno ante Auzqui. Hasta que un buen rendimiento llamó a otro. El banco tiene que darle garantías a un técnico. Gallardo corrigió el medio con Iván Rossi, ya sabe que Palacios está a la altura y confía en Mora, que baja como volante y define como delantero. Importante en el trámite y determinante en el resultado.



Temas

Rodrigo Mora Marcelo Gallardo

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)