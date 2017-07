El juez Rodríguez resolvió no detener ni quitar fueros a Julio De Vido

"Si no hay una orden del juez, el desafuero de De Vido no se tratará en el Congreso", fueron las palabras del jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Y el magistrado Luis Rodríguez, quien investiga al ex ministro de Planificación en dos causas confirmó a PERFIL precisamente que no aceptará el pedido de detención ni desafuero que solicitó el fiscal Stornelli, quien ahora es sospechado por filtrar su solicitud a la prensa.

Con esta decisión de no quitar fueros y por ende no poder detener a Julio De Vido por considerar que no hay peligro de fuga, Rodríguez le dio un respiro al exministro en medio de las especulaciones sobre un presunto quórum en el Congreso para avanzar judicialmente sobre el diputado K.

Además, el juez que investiga el presunto desvío de 26 mil millones de pesos del Estado a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) también ordenó implantar el secreto de sumario en la causa, luego de que se filtrara el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, quien pidió la detención del legislador.

"En ese expediente, como ya es de público conocimiento, el pasado 4 de julio el representante del Ministerio Público Fiscal Carlos Stornelli solicitó se convoque a prestar declaración indagatoria y se libre orden de detención respecto de diversos imputados, entre ellos, el actual diputado nacional Julio Miguel De Vido".

En las últimas horas, tres ex directivos de la YCRT pidieron la eximición de prisión y se les concedió mientras que este viernes hizo lo propio Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación kirchnerista. Además, el juez dispuso abrir una investigación aparte para investigar la filtración a la prensa del dictamen fiscal. El principal apuntado es el fiscal federal Carlos Stornelli, por el supuesto delito de "violación de secreto".

Fuentes judiciales informaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del co-imputado y ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse, que obtuvo la eximición de prisión.

El defensor argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli, en vez de haber tomado conocimiento por el sistema habitual de tener acceso a todo el expediente y leer las novedades procesales.

Ya el juez federal Luis Rodríguez había considerado el jueves que "asiste razón" a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación "sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado".

"Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto", aseveró.

En el sorteo realizado esta mañana en la Cámara Federal, la denuncia contra Stornelli recayó en el juzgado federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.

El juez Rodríguez hizo ayer lugar al pedido de exención de prisión que presentó la defensa de Lisse y fundamentó que "la actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que difícil es sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento".

Ese criterio del magistrado permite inferir que seguiría el mismo criterio con el resto de los 23 imputados por Stornelli, incluido el diputado y ex ministro de Planificación: dejarlos en libertad bajo juramento porque no hay riesgos para disponer los arrestos.

×







El juez Rodríguez resolvió no detener ni quitar fueros a Julio De Vido

Facebook

Twitter

Gplus

Whatsapp

Linkedin

Email

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo