20/07/2017 – 17:52

¡Se pudrió todo!

El irónico mensaje de Ángel de Brito para la China Suárez

La actriz enfureció tras un comentario del periodista, y el conductor de Los Ángeles de la Mañana le contestó.

Ángel de Brito respondió irónicamente a un furioso posteo que Eugenia “China” Suárez realizó en Instagram. Si bien la actriz no mencionó a nadie, todos los cañones apuntaron al periodista y conductor.

“Gente mala. Falsa. Que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos de cabeza. Faltos de amor. Resentidos. Aman el puterío. El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio. Mi alegría te provoca, algo malo hay ahí adentro”, escribió la China.

Tras la explosión de la actriz, Ángel de Brito lanzó un sugerente mensaje.

“Cuando Tenes los ojos cerrados, está remera te contesta”, escribió el periodista junto a la imagen, que lo muestra luciendo una remera con una imagen del Test de Rorschach y la leyenda “Ves lo que querés ver”

Cuando Tenes los ojos cerrados, está remera te contesta. Una publicación compartida de Angel De Brito (@angeldebritooki) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 9:09 PDT

Por otro lado, respondiendo a Clarín, el juez del Bailando tiró: “No creo que sea para mí, pero le voy a preguntar a Pampita y Eugenia Tobal a ver qué piensan!“, recordando la tensión entre la ex de su actual y la ex de su ex, Nicolás Cabré.

Anteriormente, el periodista había publicado una foto de la actriz en un local de decoración para bebés. “Casa de decoración para bebés. Bajo Perfil”, ironizó De Brito.

Casa de decoración para bebés. Bajo Perfil. pic.twitter.com/o171GM7BxO — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 20 de julio de 2017

