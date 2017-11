El intercambio comercial cerró octubre con un déficit de US$ 955 millones

Publicidad



El intercambio comercial durante octubre dejó un déficit de US$ 955 millones, frente a una pérdida de US$ 54 millones de igual mes de 2016, ante el retroceso en los precios de las exportaciones de productos primarios y sus derivados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio cuenta de que, a pesar de estos menores precios, las exportaciones sumaron US$ 5.241 millones, con un aumento interanual de 10,8% en la facturación.

Sin embargo, las importaciones aumentaron aún más que las ventas, 29,5%, hasta US$ 6.196 millones, con precios en alza en casi todos los rubros, salvo el de “Piezas y accesorios de bienes de capital”, que bajó 8,3%.

