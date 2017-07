El gobernador vinculó los ataques con la detención de Jones Huala

El gobernador Alberto Weretilneck repudió el incendio intencional del refugio Jakob y el ataque a la parroquia San Francisco de Asís durante los últimos días. Aseguró que “el estado nacional, el estado rionegrino y el de Chubut trabajan en conjunto en estos casos” y aclaró “mucho más no podía mencionar porque todo está en el marco de las investigaciones judiciales”.Pese a que aun no hay información oficial, Weretilneck vinculó ambos ataques en Bariloche con la detención del líder mapuche Facundo Jones Huala. “El mismo Jones Huala lo dijo. Si no, lo hubiese desmentido, al igual que su familia”, mencionó. Respecto a los ataques, Weretilneck dijo que “no es el camino. El estado rionegrino no ha llevado ninguna acción en contra de los pueblos originarios y los rionegrinos no nos merecemos esto. Repudiamos estos hechos que atentan contra bienes y vidas”. “Además, añadió, estos violentos terminan perjudicando la historia de todo el pueblo mapuche en la provincia”. Cabe recordar que Jones Huala permanece detenido en el Penal Federal de Esquel a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un pedido de extradición de Chile.