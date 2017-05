El fiscal Fernando Cartasegna: “Lo que se hizo estaba muy planeado”

Foto: Télam / Cermele Carlos

"No se trató de una entrega. No había forma de que me pasara algo. Si las cosas son como yo las recuerdo, todos se darán cuenta de que lo que se hizo estaba muy planeado". El fiscal Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Plata, especialista en investigaciones sobre trata de personas y pedofilia, quien fue golpeado, asfixiado y atado ayer en su despacho, se refirió al ataque.

"Estoy bien, recién me dieron el alta y ya estoy en mi casa. No puedo contar lo que pasó, la fiscal me pidió mucha prudencia. Fue un hecho fuerte y la doctora tendrá que determinar qué fue lo que pasó", sostuvo.

En diálogo con radio El Mundo, Cartasegna dijo que quería "llevar tranquilidad a la gente" que lo quiere o que se solidariza. "Estoy lento para hablar, pero bien", sostuvo.

"No sé qué fue lo que pasó, me han dado mucho medicamento y no puedo reconstruir lo que pasó", reiteró. "No entiendo qué fue lo que pasó, estoy muy perdido, fue todo muy confuso. No quiero decir algo y después contradecirme", insistió.

Cartasegna estuvo internado desde ayer hasta esta mañana en el Hospital Italiano de La Plata luego de que lo encontraran en su despacho en estado de shock y con marcas en el cuello como si hubieran tratado de estrangularlo. Fue el tercer ataque contra el funcionario judicial en cuatro días.

"Yo no pedí ayuda, no sé cómo llegaron a mí. No me dieron detalles y está bien que así haya sido. Me siento aturdido pero bien", agregó.

El fiscal no pudo ver al agresor, quien lo sorprendió por la espalda. Tras agredirlo, le dejó la palabra "Nisman" escrita con azúcar en el piso.

Hoy, Cartasegna dio en tierra con el rumor de que alguien de la fiscalía pudo haberlo "entregado" porque fue atacado dentro de su oficina. "Esto no se pudo prever de ninguna manera, yo estaba custodiado. Tengo gente alrededor y pongo las manos en el fuego por ellos, es gente que sufre por mí", aseguró.

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, explicó ayer que Cartasegna "estaba atado boca abajo, con los brazos y las piernas sujetadas a la espalda". Y agregó: "Lo amordazaron y lo intimidaron con amenazas cuyo contenido tengo que reservar por razones de la investigación".

