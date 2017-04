NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

El espejismo de Chihei Hatakeyama Room40, sello de Lawrence English, ha anunciado que el próximo mes de junio publicará Mirage, el nuevo álbum del japonés Chihei Hatakeyama.

Mirage es un trabajo de nueve temas que ha sido grabado durante los últimos cinco años. En la nota de prensa que acompaña al lanzamiento se menciona a Turquía como una de las fuentes de inspiración del mismo, país en el que el artista se dio cuenta como la arquitectura moldea el sonido y a través de ello como tiene efecto en la resonancia de la música. Fue a través de los laberínticos bazares turcos donde Hatakeyama se inspira en las formas en las que el sonido emerge y desaparece en esos espacios. Intentando replicar esas experiencias en la creación de este nuevo álbum, desarrolló una serie de nuevos procesos y transformaciones que expandieron su acercamiento a la música 'textural'.

Mirage sale a la venta en vinilo y digital a partir del próximo 9 de junio.

Tracklist:

01. Sad Ocean

02. Starlight And Black Echo

03. Bus Terminal In Konya

04. Voices On The Corner

05. Distant Steam Train Whistle

06. Anatolia Mirage

07. Phantom Cats In Cathedral

08. A Silence Of Day

09. In The Quiet River Vídeo de Starlight And Black Echo:



Portada:



Más información:

Chihei Hatakeyama: Web Oficial

Room40: Web Oficial

