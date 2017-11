El duro mensaje de Migue Granados contra la religión y su posterior reflexión, tras la muerte de Justina

Publicidad

La muerte de Justina Lo Cane, la nena de doce años que esperaba un trasplante de corazón, generó mucha tristeza y hasta enojo en los argentinos que siguieron día a día su caso. El actor Migue Granados utilizó las redes para expresar su bronca con un polémico tuit en el que arremetió contra la religión católica y que luego aclaró.

“En una de las últimas fotos de Justina internada vemos un montón de estampitas en su cuarto. Ni Dios, ni Jesús ni María la salvaron. Dejemos de rezarle a estos putos de mentira y donemos los órganos. Adiós”, dijo el miércoles por la noche en las redes sociales el humorista de Peligro sin codificar.

Su opinión no pasó para nada desapercibida y generó un amplio debate entre sus seguidores. Varios usuarios se mostraron enojados con sus palabras:

“Le venís pifiando hace rato”.

“Veo que tu capacidad de raciocinio se limita a un pobre insulto. Intentá con otra cosa”.

“Pero pensá cinco minutos sobre eso, ¿creés que ese Dios en el que creen decidió no salvar a esa niña? Misteriosos son los caminos del Señor”.

“Para los que no creemos Dios no existe. Pero para esa familia sí, y por algo tenían esas estampitas, no cuestionar en un momento de dolor, se llama empatía. ¿Qué necesidad de insultar algo en lo que la familia de la chica que murió cree?”.

“Que no seas creyente o no creas en la gente que maneja la Iglesia es una cosa, pero insultar de esa manera es de un ser nefasto, raro en vos. Me parece una falta de respeto total”.

Sin embargo, también hubo voces a favor de los dichos de Migue:

“Tiene razón en vez de rezar y esperar a ver qué pasa hagan otras cosas porque con eso no hacemos nada ridículos”.

“Si Dios es todopoderoso, ¿por qué mueren niños inocentes?”.

“Si Dios existiese y es tan bueno, ¿por qué no evito que se enferme? Ya que es todopoderoso… Eso es porque no existe, y la nena tuvo que ser internada en un hospital, para que la ciencia pueda ayudarla, no los seres imaginarios…”.

“Dios no existe muchachos, ni ese ni ninguno, déjense de joder, estamos en el siglo 21. La responsabilidad es de la gente, no de alguna figura mitológica, o de las tres mil versiones de dioses que inventamos”.

Luego de la polémica, el actor explicó el por qué de sus dichos y si bien no pidió disculpas, contó los motivos de su desilusión con la religión: “Buen día, el tweet anterior refleja mi estado de calentura e impotencia por un niño que muere. Sumada la bronca de que todos los casos que ameritan cadena de oración siempre terminan mal. Yo ya recé y ya perdí a los rezados”.

Hace unos días Migue, que siempre se muestra divertido, ocurrente y sonriente en la televisión, había abierto su corazón en una entrevista con Verónica Lozano al contar el sufrimiento que padeció durante una larga enfermedad que acabó con la vida de su madre y recordó el día que tuvieron que operar a su beba, de menos de un año en ese entonces.

LEA MÁS:

El dolor de los famosos por la muerte de Justina Lo Cane, la nena que esperaba un corazón

“No podemos parar de llorar, se nos fue el sol”: la conmovedora carta de la familia de Justina

Migue Granados, a corazón abierto: “Llevé a mi beba al médico, me la sacaron de las manos y la llevaron tres horas al quirófano”



Fuente: TeleShow | Espectáculos