El día que Cristina Elisabet Kirchner defendió a César Milani por cadena nacional

Corría julio de 2013 y uno de los temas más destacados de aquellos días era la polémica en torno al ascenso de César Milani, designado como Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Los principales cuestionamientos provenían de partidos de la oposición, algunos organismos de derechos humanos e incluso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ante esto, la por entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner les pidió a los senadores del Frente para la Victoria que posterguen para después de las elecciones de medio término -del 27 de octubre- el tratamiento del pliego de Milani y del resto de los jefes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo este gesto no significó que le haya retirado el apoyo a Milani. Todo lo contrario. Así quedó reflejado en un discurso que la ex mandataria brindó por cadena nacional el 23 de julio.

Sin nombrarlo en ningún momento, pero haciendo claras alusiones a su figura –"el miembro más objetado"-, Cristina Kirchner defendió la designación de Milani, quien este viernes fue detenido, acusado de tres secuestros durante la última dictadura.

"Dicen que queremos promover a gente que presuntamente (al decir esta palabra hizo el gesto de comillas con los dedos) violó derechos humanos (….) yo no voy a permitir ningún linchamiento mediático de quienes no les interesan los derechos humanos, sino solo hacer daño a un Gobierno", enfatizó en su alocución la ex jefa de Estado en la Casa Rosada.

En otro pasaje de su discurso, Cristina Kirchner también vinculó la polémica generada en torno a la situación de Milani a "parte de la campaña electoral" y enfatizó que algunos militares "no tuvieron nada que ver durante esa etapa trágica" de la historia del país.

"Por favor, no equivoquemos el rumbo. Llama la atención que quienes nos criticaron por malos, perseguidores y vengativos (de las Fuerzas Armadas) hoy parezcan defensores de los derechos humanos y quien votaron la Obediencia Debida y Punto Final hoy pongan en duda nuestra política", se quejó la ex presidente.

"Durante mas de 10 años a Néstor Kirchner y a mí se nos acusaron en ríos de tinta en editoriales de que nuestra lucha de los derechos humanos eran de venganza, revanchismo, que queríamos destruir a las fuerzas armadas", abundó Cristina.

Y luego consideró: "Quienes nos habían criticado por nuestra defensa de los derechos humanos se han convertido en el principal ariete de esta designación".

En otro tramo hizo referencia a las denuncias elevadas por el CELS contra Milani, de las que descartó que sean nuevas. "No surgieron nuevos elementos, acá están los expedientes que se llevaron a la Cámara de Senadores, son los que están en la Justicia. Esto ya era conocido hace años con los tres ascensos previos", consideró mientras mostraba los papeles desde el atril.

Y sobre el CELS en particular, señaló: "Ya habíamos estado en desacuerdo en algunas oportunidades, así que no es para hacerse los rulos", indicó.

LEA MÁS:

"El General de Cristina": el informe sobre el pasado de César Milani

Los tres casos que llevaron a Milani a la cárcel

Repercusiones de la detención de Milani: "Antes lo protegía el poder"

Alfredo Olivera, el secuestrado que denunció a Milani: "Esto va a servir para la causa Ledo"

Comentarios

Comentarios