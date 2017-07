El Consejo de la Magistratura postergó la votación del dictamen acusatorio contra Freiler

El Consejo de la Magistratura, reunido en plenario, decidió postergar la votación del dictamen acusatorio contra el camarista Eduardo Freiler, investigado por mal desempeño de sus funciones en base a un incremento de su patrimonio que, según el informe de la Comisión de Acusación, no se condice con los ingresos declarados por el magistrado.

A pedido del diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, el plenario decidió por mayoría simple de votos la postergación del tratamiento del dictamen acusatorio que pide el inicio del proceso de remoción del camarista. Tonelli es el instructor de este expediente que ya fue aprobado en la Comisión de Disciplina y Acusación pero que no alcanza los votos que requiere su aprobación en plenario (dos tercios de los consejeros presentes).

En el marco de este pedido de postergación, que fue rechazado por los consejeros que representan al Frente para la Victoria, el consejero y diputado Rodolfo Tailhade, pidió que se vote y denunció que el dictamen no se vota porque el oficialismo sabe que "no tiene el número" que necesita, y no por "otro tema".

