El “acuerdo educativo” bonaerense incluiría varias metas a largo plazo

Ausentismo docente, capacitación y calificación de los alumnos entre los temas para dialogar

Trascendió que el gobierno bonaerense le propondría a los seis gremios docentes un “acuerdo educativo” de largo plazo además de una nueva oferta salarial.

Dicen en los pasillos de la gobernación que la primera mandataria provincial, María Eugenia Vidal, pretende llegar a acuerdos mínimos sobre ausentismo docente, sistema de calificación de alumnos, capacitación de los maestros y profesores. Y que el objetivo sería “mejorar la calidad educativa”.

Mañana a las 17, cuando se reúna la comisión técnica salarial, se develarán los alcances de ese acuerdo, siempre y cuando sea presentado en esa instancia, restringida a discutir la composición técnica -precisamente- del salario y, en este caso, de un aumento de sueldos.

Fuentes del frente docente consultadas por este diario no quisieron decir casi nada antes de la cita. Es que más allá de que en la vereda del gobierno haya caído más que bien su decisión de flexibilizar los paros, los sindicatos tienen numerosas “cuentas pendientes” con el Ejecutivo.

ANIMOS CALDEADOS

“Hubo, y aún persiste, una campaña inédita contra los maestros. La quisieron hacer pasar como una campaña contra los líderes sindicales, pero la mayoría de los docentes se ha sentido muy tocada por las cosas que se han dicho, por cómo se han dicho. Y no comprenden el motivo de ese ataque”, comentó un dirigente, sin ahondar en lo que sucederá mañana. “No sabemos nada de un acuerdo educativo, lo que sí sabemos es que aún no hubo un peso de aumento y estamos a mediados de abril”, disparó.

¿Habrá oferta salarial superadora, única forma de destrabar un conflicto que aún sin paros sigue latente?

Cerca de la sede educativa de 13 y 57 dicen que sí, pero advierten que no será del 35% como piden los gremios y agregan: “ni siquiera del 30%”.

Poca información -y conocida de antemano- a esta altura del año, cuando históricamente la paritaria estuvo resuelta.

El gobierno deberá jugar fuerte porque, al levantar los paros, los gremios pusieron la pelota de su lado.

“Pueden decir que no una y mil veces a las ofertas de aumento que les hagan, pero si no hacen huelga, ¿quién les podrá decir algo?”, ejemplificó la situación una ex inspectora y ex delegada de uno de los principales sindicatos docentes de la Provincia.

Vale recordar que el Ejecutivo bonaerense le presentó a las organizaciones que nuclean a los maestros básicamente dos propuestas, con distintas variantes entre una y otra.

La primera fue una suba del 18% anual sobre el actual salario inicial de $9.800, en cuatro cuotas de 4,5% cada una.

La otra, un 19% anual en tres cuotas de 5%, retroactiva a enero, 5% en marzo y 9% en septiembre.

En ambos casos, ajustables por inflación.

Otro tema que mañana estará sobre la mesa: los descuentos de entre 3 mil y 4 mil pesos que recibieron docentes que no hicieron paro.

