El 60% de los peruanos apoyaría un eventual indulto humanitario a Alberto Fujimori

Un 60 por ciento de los peruanos estaría de acuerdo si el mandatario Pedro Pablo Kuczynski aprueba un indulto humanitario para Alberto Fujimori en caso de que empeore la salud del ex presidente, quien cumple una condena de 25 años de prisión por asesinato y otros crímenes.

El sondeo publicado este martes se realizó entre el 12 y 14 de julio, día después de que Kuczynski anunciara la posibilidad de evaluar una medida para Fujimori, de 78 años, en base a su estado de salud, que dijo sería examinado por un equipo de especialistas. "Un perdón médico", fue el neologismo expresado por el presidente, explorando las posibilidades para liberar o conmutar la sentencia del ex mandatario (1990-2000).

Un 36 por ciento rechaza el eventual indulto humanitario y un 4 por ciento no precisó su respuesta, mostró el sondeo de Ipsos Perú. El porcentaje de apoyo al indulto es mayor en un punto porcentual frente a un sondeo de la misma firma en mayo.

Según la ley, un condenado por asesinato y secuestro, como es el caso de Fujimori, no puede recibir indulto presidencial salvo que tenga una enfermedad terminal. Hasta el momento esto no ha sido demostrado en el caso del ex mandatario.

En ese sentido, la encuesta de Ipsos anotó que un 54% por ciento estaría en contra del perdón si es que Fujimori "no estuviese suficientemente enfermo para justificar un indulto humanitario".

El ex autócrata sufre de depresión e hipertensión arterial. En los últimos años lo han operado seis veces en la lengua por lesiones cancerígenas, según sus médicos. En el 2013, el ex presidente Ollanta Humala, que ahora cumple prisión preventiva en la misma base policial donde está recluido Fujimori, rechazó un indulto para el ex mandatario, tras recibir un diagnóstico médico sin una enfermedad terminal.

La posibilidad de un indulto se anunció en momentos en que Kuczynski encara una dura pugna política con el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por la hija del ex mandatario -Keiko Fujimori- que domina el Congreso.

Los deseos de excarcelar a Fujimori han provocado el rechazo de los izquierdistas y de los activistas por los derechos humanos, quienes en las elecciones presidenciales de segunda vuelta ayudaron a Kuczynski a vencer a Keiko Fujimori en los comicios más ajustados en medio siglo en Perú.

La ex candidata presidencial Verónika Mendoza, quien en 2016 pidió a los izquierdistas votar por Kuczynski en vez de por Keiko, comentó en Twitter: "Sr. PPK (Kuczynski), soltar a Fujimori lo haría cómplice de corrupción y asesinatos. ¿Así quiere pasar a la historia? ¿Dándole una puñalada a la democracia?".

La organización activista Human Rights Watch dijo en un comunicado que "cualquier indulto u otro tipo de liberación de Fujimori por motivos políticos sería un golpe duro a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país".

Fujimori está preso desde el 2007 por su responsabilidad en la muerte de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), durante la guerra sucia entre militares y guerrilleros izquierdistas. Además, se ha declarado culpable en cargos de corrupción y afronta otras acusaciones que ya han sido aceptadas por la justicia chilena, encargada de su extradición.

A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, el indulto no procede para crímenes de "lesa humanidad", por lo que el ex autócrata solo podría recibir una conmutación de condena hacia un régimen domiciliario.

