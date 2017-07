Eduardo “Bali” Bucca: “A diferencia de Cristina, hoy Randazzo tiene la posibilidad de construir futuro”

Zapatos, jean, camisa celeste y saco azul. Sencillo. Eduardo Bucca, conocido como "Bali", un sobrenombre que le quedó impreso desde su niñez porque así lo nombró uno de sus hermanos cuando lo vio por primera vez, llegó a Infobae con el desparpajo de los hombres del Interior.

Médico, ultra maratonista y padre de tres hijos (uno en camino), el intendente de Bolívar –comenzó una licencia el último lunes– se enteró el mismo día en que se cerraban las listas que iba a ser el primer candidato a diputado nacional por el espacio político que lidera Florencio Randazzo. A partir de ese momento, dejó atrás la pasividad de la localidad que gobernaba y se aferró a la hiperactividad de la campaña electoral.

En el randazzismo suelen decir que Bucca es el candidato de los intendentes. Los 10 jefes comunales que forman parte del espacio apoyaron su candidatura como primer diputado, mientras que Gabriel Katopodys (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham) patrocinaron su llegada al primer escalón de la lista. Su lugar iba a ser ocupado por el ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pero la estrategia electoral se modificó en los días previos a la presentación de las listas y el dirigente de Chacabuco debió dar un paso al costado.

En Cumplir, el espacio del ex ministro, Bucca es una de las caras que representan la renovación política que impulsa Randazzo. Fue elegido como concejal a los 29 años e intendente a los 32. Después de cuatro años de gestión, fue reelegido con el 56% de los votos. En la actualidad, con 37 años, se le presentó un nuevo desafío. Buscará convertirse en diputado nacional en las próximas elecciones legislativas. Si es elegido, asegura que cumplirá con la voluntad popular y cambiará de rol. No será un candidato testimonial. Lo asegura. Lo confirma. Su palabra lo expone ante la sociedad.

-¿Le sorprendió el lugar que le tocó ocupar en la lista de diputados del espacio Cumplir?

–La verdad que sí. Cuando Florencio me propuso que lo acompañe como primer candidato a diputado lo tomé con mucha sorpresa pero rápidamente acepté. Entendiendo el momento histórico que vive nuestro espacio político, que tiene como principal objetivo reconstruir una oposición, que sea en un futuro una alternativa al gobierno de Macri

-¿Qué tiene Florencio Randazzo que no tiene Cristina Kirchner?

–Hoy Randazzo tiene la posibilidad de construir futuro. De devolverle a nuestro espacio político la posibilidad de interpretar la necesidad, el sufrimiento y las inquietudes de la gente. Y construir con pluralidad. Entendemos que es muy importante recuperar la iniciativa política y volver a enamorar a la mayoría de los argentinos y bonaerenses. Florencio ofrece autocritica, que es muy necesaria luego de la derrota del 2015. Es necesario hacer una autocrítica y volver mejores

-Hasta el día previo al cierre de los frentes electorales se habló de la posibilidad de ir a una PASO o sellar la unidad. El escenario cambió con la jugada final de Cristina Kirchner, que armó un frente propio y prescindió del PJ. ¿Los sorprendió esa decisión en el espacio?

–Nunca esperamos eso. Esperamos el cumplimiento de la ley que llama a las primarias abiertas y simultaneas, proyecto que la propia Cristina mandó al Congreso. Es una herramienta increíble para todos los partidos políticos. No solo para el nuestro. Una herramienta que te permite democratizar el partido, crear nuevas voces y generar un debate interno que nos hubiese permitido construir una mayoría. Entendíamos que esas PASO nos daba la oportunidad de construir una unidad que sea superadora y ganadora. Está claro que la decisión de Cristina de crear un nuevo frente político a pocos días del cierre de listas, terminó siendo una maniobra funcional al gobierno de Macri. Es incomprensible

-¿Qué los diferencia del kirchnerimso como fuerza política?

–Estamos pensando en el mediano y largo plazo. No estamos pensando en la coyuntura. Claramente es una elección muy importante la que viene. Pero es mucho más importante poder construir un proyecto político, con una mirada clara para los argentinos y bonaerenses, que sea superior a lo que hoy está haciendo el gobierno de Macri, que no ha cumplido con ninguna de las promesas de campaña. Si hay algo que ha hecho este gobierno es no cumplir. No ha unido a los argentinos, no resolvió los temas de seguridad y la economía no encuentra un rumbo. Hablas con el empresario y con el trabajador, y los dos sectores se encuentran mal. Porque ha caído la producción y el consumo. Porque el salario no alcanza y aumenta el costo de la producción por el incremento de las tarifas

-Durante el día de cierre de listas hubo muchos rumores sobre una alianza entre Florencio Randazzo y Sergio Massa ¿Considera que puede haber un acercamiento posterior a la elección?

–Es apresurado pensar en eso. Estamos a pocos días de empezar una campaña y nosotros queremos hacer la mejor elección. Queremos conectar con la sociedad. En mi caso, no me conoce gran parte de los bonaerenses y tengo un enorme trabajo por delante, que va a ser una gran ultra maratón. Recorrer la Provincia, escuchar a los vecinos y poder enamorar a la mayor cantidad posible para hacer una gran elección. Estamos concentrados en esto. Hoy Sergio Massa es un adversario político. Forma parte de un espacio distinto. Nosotros estamos trabajando en fortalecer lo nuestro. Este espacio se denomina Cumplir porque creíamos que era necesario que los dirigentes políticos revindiquen la política y el valor de la palabra. Yo me mantengo parado en un espacio político al cual llegué cuando fui electo concejal. Tenía 29 años. A los 32 me eligieron intendente. Es coherencia y conducta. Es cumplir con la palabra y la propuesta

-En la conferencia de prensa en la que Randazzo lanzó su precandidatura, el ex ministro contó detalles de lo que había sido la charla con Cristina Kirchner. Allí dijo que la ex presidente no entendió que el PJ debía tener recambio generacional y que su figura era la que obstruía esa renovación. ¿Está de acuerdo con esa interpretación?

–Claramente. Muchas veces se habla de recambio generacional y luego no se lleva a la práctica. Es necesario lograr un equilibrio donde la experiencia es muy importante. Pero, fundamentalmente, no generar mecanismos que obturen el surgimiento de nuevos dirigentes políticos. Creo que es exacto el planteo que hace Florencio y que, en algún momento, hacia Néstor. Néstor también fue uno de los grandes promotores del trasvasamiento generacional y la renovación política. Después de una derrota electoral, más que nunca hay que generar un debate. El surgimiento de este espacio tiene que ver con eso. Yo estoy siempre a favor de la renovación y de la apertura de los espacios políticos para poder construir con pluralidad

-Marcelo Tinelli es oriundo de Bolívar y ha participado de actos junto a usted. ¿Cuál es su relación actual con él?

–Tengo la mejor relación. Construimos un vínculo estrecho y de confianza. Lo considero un amigo. Me ha ayudado muchísimo. Marcelo es un ejemplo de arraigo. Es la persona que nunca se olvida de sus raíces, que siempre vuelve a su ciudad, que está presente y se vincula con proyectos sociales y de salud. Tenemos proyectos en marcha y sueños. Ambos estuvimos presentes cada vez que nos necesitamos

-Usted es médico. Pero su carrera no siguió por ese camino. ¿En qué momento decidió dar un salto a la política?

–Mi viejo es médico y siempre tuvo una vocación política importante, desde el llano, desde lo local. Tuvo una vocación de transformación, siempre planteando cuestiones que tenían que ver con la urbanización y resolver los problemas de los vecinos. Yo la fui mamando desde muy pequeño a esta vocación. Mi padre no tuvo la posibilidad de ser intendente. Fue candidato en el 1983 y en el 2003. Esa última derrota, la familia la sintió mucho. Era muy artesanal y poníamos todo para poder acompañarlo. Eso me generó un click. También el regreso a mi ciudad y verla siempre de la misma manera. No encontrar cambios. Todo eso me movilizó y en un momento tomé la decisión. Primero lo hablé con amigos, conocidos y mi familia, hasta que un día me volqué. Fue muy fuerte. Tenía 28 años cuando decidí el cambio.

-Inició su primera recorrida como candidato ¿Con que panorama se encontró en el interior de la Provincia?

–Me encanta poder recorrer la Provincia. Siempre quise conocerla en profundidad, tomar contacto con la gente y escuchar. Empecé por Tandil, Mar del Plata y Chascomús. Voy a recorrer cada uno de los distritos. Hay que escuchar al docente, al jubilado, al industrial. Es un mandato que tiene Florencio y que lo repite en cada reunión de equipo. Es tiempo de escuchar y no de relatos y ofertas electorales. No hay que mentirle a la gente. Esta es una elección legislativa. El Presidente, pasada esta elección, va a seguir siendo Mauricio Macri y la gobernadora va a seguir siendo María Eugenia Vidal. Entonces la idea es tener una oposición que sea contundente. Que trate de corregir el rumbo de la Argentina. Queremos que a este país y a la Provincia le vaya bien

-¿Se encontró con algún reproche en las calles de Bolívar luego de aceptar ser candidato a diputado?

–La mayoría siente que soy el candidato de Bolívar. Por su puesto que no son todos. No siempre uno tiene el 100% de adhesión. Lo mejor que le puede pasar a uno en una ciudad como Bolívar, donde nos conocemos todos y sabemos donde vivimos, es saber que podes caminar con la frente en alto. Que cumplimos con la palabra y las propuestas. Que hemos transformado la ciudad y que nada se termina. Mi familia, mi mujer y mis hijos, van a seguir viviendo en Bolívar

-En esta elección el kirchnerismo volvió a aplicar un recurso que ya había utilizado en otros comicios. En las boletas de algunos distritos hay candidatos testimoniales. ¿Usted puede asegurar que no va a ser un candidato testimonial?

–Por supuesto. Yo no soy un candidato testimonial. Me he tomado licencia, incluso para comenzar a caminar la Provincia. Voy a asumir el cargo si los bonaerenses me eligen

-¿Qué pasa si Randazzo hace una buena elección pero no logra llegar a su cargo? ¿Qué sucede con el proyecto que tiene actualmente?

–Esto no se termina en esta elección. Esto comienza ahora. Cumplir inicia su recorrido y tenemos un proyecto de mediano y largo plazo

