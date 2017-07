“Echarme por decreto nos colocaría por fuera del estado de derecho”

La senadora Lucila Crexell (MPN) solicitó a la secretaría de Medio Ambiente de Neuquén información sobre el uso de las mantas orgánicas oleofílicas en las operaciones de workover, pulling y perforación dentro de la actividad hidrocarburífera.Según destaca la senadora, el pedido de informes ingresó al despacho del titular de Medio Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, la semana pasada y hasta la fecha no ha sido contestado.“Todo indica que no han existido controles ambientales sobre este tipo de producto”, confió Crexell en comunicación telefónica con este medio. “Me preocupa mucho el tema. Pareciera que sacan los residuos de un lugar para llevarlos a otro, pero la contaminación continúa”, destacó.Aseguró también que ha recibido muchas quejas de las empresas que le acercan los problemas de no contar con más proveedores en el mercado y el elevado valor que se paga por las mantas que sigue quitando competitividad al sistema. “Pero esta es sólo la parte económica del problema, la posible contaminación y la quema de las mantas a cielo abierto es el peor de los daños que está sufriendo la provincia y no veo que Medio Ambiente actúe en consecuencia”, remarcó la Legisladora.