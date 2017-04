NOTICIA

Publicado el 17.04.2017

EBM Madrid Obsession El pasado lunes 10 de abril salió a la venta en papel una curiosa novela ambientada en la escena madrileña de 1991, aquellos tiempos en los que la EBM dominaba las cabinas de la capital de España y en la que clubes como Attica, New World, Voltereta, Zentral o Provisional eran los locales a los que acudían los jóvenes con ganas de escuchar electrónica.

Titulada EBM Madrid Obsession, ha sido escrita por el madrileño Pascal Ibiza y si estás interesado en comprarla la puedes encontrar aquí.

Sinopsis:

"En el Madrid de 1991 un joven con la autoestima hecha añicos tras años de abusos, acosado por pensamientos suicidas y amante incondicional del EBM (Electronic Body Music) traza un plan audaz para fugarse de su habitación y acabar con su agonía para siempre.

Por fin es libre, y al sumergirse en las sensuales y excitantes noches de Attica, New World, Voltereta o Specka al fin su vida cobra sentido. Ese ambiente hará aflorar su lado más osado y desinhibido, y descubrirá un mundo que jamás habría imaginado.

Pero cuando está en la cima de su corta existencia algo cambia. Ciertas ideas que se abren paso en su mente se convierten en obsesiones y acaban apoderándose de él. Ya no puede distinguir lo real de lo ficticio.

Y entonces descubre que el horror también existe fuera de su cabeza. Las fanáticas y uniformadas bestias de la noche acechan escondidas detrás de cualquier esquina.

¿Encontrará la forma de ahuyentar sus fantasmas? ¿Será capaz de controlar las voces, o estas acabarán destruyéndolo para siempre ¿Pasará el resto de sus días encerrado en un psiquiátrico, escuchando compulsivamente en el walkman sus cassettes de EBM y recordando aquellas noches en Attica mientras mira a través de los barrotes de la ventana?"

Más información:

::

Comentarios

