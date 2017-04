NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Dubfire b2b Nicole Moudaber entre las novedades de A Summer Story 2017 Hace unos segundos el festival madrileño A Summer Story ha dado a conocer una nueva tanda de artistas que participarán en su tercera edición, prevista para el fin de semana del 23 y 24 de junio en el recinto de la Ciudad del Rock en Arganda del Rey.

Entre las novedades de este nuevo avance del cartel destaca el set a cuatro manos que realizarán Dubfire y Nicole Moudaber. Además también se han confirmado la presencia de DJ Nano con su fiesta Oro Viejo, que volverá a aglutinar la programación de uno de los escenarios de una de las dos jornadas del festival; el francés Technasia, el norteamericano Kaskade o el joven holandés Nicky Romero.

Un set B2B entre Abel Ramos y Albert Neve, Álvaro Medina, Javi Boss & Juanma, Lassana, Stereocode y Sub Sonik son el resto de confirmaciones publicadas hoy desde el festival.

A SUMMER STORY 2017:

Adam Beyer + Aly & Fila + Angerfist + Anime + Armin Van Buuren + Arzadous + Audiofreq + Ben Sims + Brian Cross + Crypsis + Cuartero + D-Sturb + Da Tweekaz + Dim3Nsion + Dimitri Vangelis & Wyman + Dj Nano + Donkey Rollers + DVS1 + Eric Prydz + Ferry Corsten + Gonçalo + Headhunterz + Joris Voorn + Jose Am + Jose De Mara B2B Crusy + Julien Leik + Kryder + Kursez + Lny Tnz + Luke García + Mc Tha Watcher + Minus Malitia + Nina Kraviz + Odd People + Óscar Mulero + Paco Osuna + Pan-Pot + Rebekah + Shake Coconut + Speedy J + Steve Angello + Sunnery James & Ryan Marciano + Tchami + The Beast Project + Third Party + Tom Staar + W&W + Abel Ramos B2B Albert Neve + Álvaro Medina + Dubfire B2B Nicole Moudaber + Javi Boss & Juanma + Kaskade + Lassana + Nicky Romero + Oro Viejo By Dj Nano + Stereocode + Sub Sonik + Technasia + artistas por confirmar Trailer:

Más información:

A Summer Story: Web Oficial

