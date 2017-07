Drogas y violencia, temas en la agenda de los jóvenes

Ante la mirada de un grupo de jubilados del Pami, acompañados por sindicatos y estudiantes, los concejales aprobaron por unanimidad la declaración de emergencia de los derechos y garantías de los adultos mayores.“Gobierno 2017 sin corazón”, decía uno de los tantos carteles que llevaron los jubilados. Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro, interrumpió la sesión para pedir a los concejales que les dieran la palabra s los jubilados. “No pueden interrumpir porque hay un reglamento que debemos respetar”, fue la respuesta del presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez.“¿Por qué estamos acá? Nos subleva la injusticia y hablamos de personas que pelean por quitas en sus derechos adquiridos. Les pedimos sensibilidad porque son nuestras autoridades. Ya hubo dos tomas del Pami y no tenemos 15 años. Lo hacemos porque no vemos cómo seguir adelante”, pronunció Verónica Eastman, del colectivo Jubilados Autonconvocados. También se refirió al jubilado que se suicidó en la sede de la Anses en Mar del Plata para quien pidieron un minuto de silencio. “Que una persona decida suicidarse ahí es simbólico. Eso no puede pasar desapercibido”, dijo.Benítez les recordó que “se acababa el tiempo”. Eastman asintió y simplemente, señaló: “Detrás de estas caras con canas, hay gente que si les cuentan sus historias, se pondrían a llorar”.Molina convocó a los concejales, diputados y senadores por Río Negro y a los candidatos para las próximas elecciones a participar de un encuentro en la Unter el 14 de julio para rechazar el aumento de la edad jubilatoria, la baja de la movilidad y el regreso a las AFJP. “Estar ausente lo tomaremos como señal de que no nos acompañan”, expresó el dirigente gremial.La concejal Ana Marks, autora del proyecto que se aprobó esta mañana, manifestó: “Son tiempos de abusos y maltratos del estado en relación a los derechos de los adultos mayores. El retiro del estado hace peligrar la vida de los adultos mayores”.