Donald Trump: “Mi hijo fue abierto, transparente e inocente. Esta es una caza de brujas”

El mandatario estadounidense aseguró que su gobierno vive "la peor caza de brujas de la historia política", en referencia a las investigaciones por los vínculos entre su equipo de campaña y agentes relacionados al gobierno ruso, y volvió a defender a su hijo Donald, quien ofreció su versión de los correos que reveló el martes.

"Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor Cacería de Brujas en la historia política. ¡Qué triste!", tuiteó el presidente.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

En conversación con Fox News, Trump Jr. dijo que la reunión con Natalia Veselnitskaya, abogada que fue presentada como allegada al Kremlin, "no llevó a ninguna parte", por lo que consideró que "no había nada que contar". En ese sentido, admitió que no reveló a su padre detalles de la reunión, en la que estuvo acompañado por el ex jefe de campaña, Paul Manafort, y su cuñado, Jared Kushner.

"Para mí, esto era investigar a la oposición", justificó el hijo del presidente, que dijo que tenía la esperanza de que la abogada tuviese "pruebas tangibles" sobre los "escándalos" de Clinton que, en su opinión, la prensa no había recogido "durante años".

Su padre ya había salido en su defensa el martes, luego de la publicación de los correos en los que escribió que "le encantaría" recibir información incriminatoria sobre la oposición, a sabiendas de que la fuente provenía de Rusia y tenía un interés en beneficiar la campaña republicana. "Mi hijo es una persona valiosa y aplaudo su transparencia", dijo el mandatario tras la revelación.

El presidente también volvió a apuntar este miércoles contra los medios de comunicación críticos con su gobierno. "Recuerden, cuando escuchen las palabras 'según fuentes' de las Medios Falsos, muchas veces esas fuentes son inventadas y no existen", denunció.

Remember, when you hear the words "sources say" from the Fake Media, often times those sources are made up and do not exist. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

