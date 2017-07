Donald Trump Jr. divulgó los correos en los que acepta reunirse con la abogada rusa para recibir información sobre Hillary Clinton

Donald Trump Jr., el hijo del presidente de los Estados Unidos, divulgó el martes en Twitter la cadena de emails en la que acepta reunirse con una abogada rusa en junio de 2016 para recibir información incriminatoria sobre Hillary Clinton, la entonces competencia directa de su padre en las elecciones.

"Para ser totalmente transparente, estoy divulgando la cadena completa de emails que mantuve con Rob Goldstone sobre la reunión que tuvimos el 9 de junio de 2016", dice Trump Jr. en un comunicado que incluyó junto a los emails.

El empresario, quien dirige los negocios de su padre mientras dura su mandato como presidente, alega que aceptó la invitación de Goldstone a reunirse con la abogada ya que la información que dijeron tener sobre Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia, era "investigación sobre la oposición política".

Rob Goldstone:

Esto es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump

Donald Trump Jr:

Si es lo que dices que es, me encanta

Luego Trump Jr. asegura que finalmente Natalia Veselnitskaya no tenía datos importantes y que quería hablar sobre políticas de adopción y sobre sanciones a individuos rusos.

"La reunión fue el más vano sin sentido que he escuchado", señaló sin dar mayores detalles.

En los emails divulgados, Goldstone -un productor musical y amigo de Trump Jr.- promete algo "muy interesante" que le acercó Emin Agalarov, un cantante de Azerbaiyán y cliente.

"La fiscal rusa ofrece entregar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminarían a Hillary en base a sus relaciones con Rusia y sería muy útil para tu padre", dijo. En realidad Veselnitskaya es una abogada con vínculos en el gobierno y no una fiscal.

"Esto es por supuesto información sensible y de alto nivel, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump", agregó de acuerdo a los documentos expuestos por Trump Jr.

"Si es lo que dices que es, me encanta, sobre todo para el final del verano", responde el hijo del presidente.

La cadena de correos electrónicos también confirma que el heredero del imperio Trump llevó a su cuñado Jared Kushner y al jefe de campaña Paul Manafort a la reunión con Veselnitskaya.

El comunicado completo:

"A todos, y para ser totalmente transparente, estoy divulgando la cadena completa de emails que mantuve con Rob Goldstone sobre la reunión que tuvimos el 9 de junio de 2016. El primer email fue de Rob, el 3 de junio de 2016, quien me hizo llegar un pedido de Emin, una persona que conocí en 2013 durante el Miss Universo en Moscú. Emin y su padre tienen una compañía muy respetada en Moscú. A la información que dijeron tener sobre Hillary Clinton yo la tomé como "Investigación sobre la Oposición Política". Primero quise tan sólo mantener una conversación telefónica pero cuando eso no funcionó, dijeron que la mujer estaría en Nueva York y me preguntaron si podía reunirme con ella. Decidí aceptar. La mujer, como dijo públicamente, no era funcionaria del gobierno. Y, como hemos dicho, no tenía información para proveernos y quería hablar sobre políticas de adopción y la Ley Magnitsky [sobre sanciones a individuos rusos]. Para ponerlo en contexto, esto ocurrió antes de que la fiebre rusa se pusiera de moda. Como dijo Rob Goldstone hoy en la prensa, la reunión fue "el más vano sin sentido que he escuchado. Incluso me dejó molesto".

