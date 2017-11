Donald Trump declinó la oferta de la revista Time de nombrarle "Persona del año"

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que había declinado una oferta de la famosa revista estadounidense Time para ser nombrado personalidad del año 2017, visiblemente molesto por algunos matices en la propuesta de la publicación.

“La revista Time ha llamado para decir que PROBABLEMENTE sea nombrado ‘Hombre (persona) del año’, como el año pasado, pero tendría que acceder a una entrevista y a una sesión de fotos” para ello, tuiteó el presidente.

“He dicho que probablemente no fuera suficiente y he declinado. Gracias de todas formas!”, añadió.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017