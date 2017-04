Donald Trump calificó al líder de Corea del Norte como “un tipo resistente y despabilado”

Trump se refirió a Kim en medio del conflicto nuclear. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió al máximo líder de Corea del Norte,Kim Jong-un, como "un tipo resistente y despabilado", "muy despierto" y advirtió que todas las opciones están sobre la mesa para enfrentarse a esa potencia nuclear, incluida la militar.

Lejos de la corrección política pero también de definiciones concretas, Trump afirmó que Kim "era un hombre joven, de 26 o 27 años cuando sucedió a su padre, luego de su muerte". "Está afrontando obviamente gente muy determinada, en particular los generales y otros. Y a una edad muy joven fue capaz de asumir el poder. (…) Muchas personas, estoy seguro, trataron de sacarle el poder, sea el tío o cualquier otro", destacó Trump en una entrevista con la cadena de noticias CBS.

Además, Trump deslizó aseguró que no sabe si el máximo líder de Corea del Norte "está sano" y advirtió: "Si prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que Xi, que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco".

Foto: AP / Saúl Loeb

Ayer Pyongyang realizó otra prueba de un misil balístico, que aparentemente explotó minutos después de su lanzamiento, según fuentes militares surcoreanas y de Estados Unidos. Pese al lanzamiento fallido, la prueba reavivó la tensión entre ese país asiático y la Casa Blanca.

Trump no quiso adelantar cuál será su respuesta al lanzamiento de ayer: "No quiero anunciar todas nuestras decisiones. Es un partido de ajedrez. No quiero que la gente sepa cual es mi pensamiento". Pero no eliminó la posibilidad de contestar militarmente. "No lo sé, ya veremos", aseguró.

Al mismo tiempo que se conocían las nuevas advertencias de Trump, los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos finalizaron hoy sus dos meses de ejercicios conjuntos, una cita anual que este año se sumó a la tensión que desató el flamante presidente Trump con sus amenazas y advertencias a Corea del Norte y a China.

Los ejercicios conjuntos de este año, que comenzaron a principios de marzo, fueron los más grandes hasta ahora ya que contaron con la participaron de más de 10.000 soldados estadounidenses y cientos de miles de efectivos surcoreanos.

En esta nota:Corea del NorteKim Jong-unDonald Trump