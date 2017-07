Donald Trump aseguró que “presionó fuertemente” a Vladimir Putin por la interferencia de Rusia en las elecciones

Donald Trump aseguró este domingo, ya de regreso en Estados Unidos, que "presionó dos veces fuertemente" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, "sobre la interferencia rusa" en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que venció a Hillary Clinton.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

El estadounidense comentó que el jefe del Kremlin, con quien se reunió por primera vez en en la cumbre del G-20, "lo negó con vehemencia". Trump agregó: "Ya he dado mi opinión".

…We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Posteriormente, destacó el acuerdo alcanzado para el cese el fuego en Siria, que "salvará vidas". En ese sentido, consideró que aumentará la coordinación entre Washington y Moscú: "¡Es hora de seguir adelante en trabajar constructivamente con Rusia!". En ese sentido, destacó que conversó con Putin para la creación de una "unidad impenetrable de ciberseguridad", para resguardar las elecciones de "hackeos y muchas otras cosas negativas".

Al respecto, Putin había comentado que Trump "hizo muchas preguntas" sobre la presunta participación de agentes vinculados al Kremlin en las presidenciales, a las que ofreció explicaciones y opinó que había convencido a su homólogo. Sin embargo, la versión fue desmentida por la Casa Blanca. Trump quería "mirarlo a los ojos" y decirle "nosotros sabemos lo que hiciste y mejor deja de hacerlo", afirmó la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley.

Sobre el desarrollo de la Cumbre, Trump lo calificó como "un gran éxito para EEUU", y señaló: "Expliqué que Estados Unidos debe arreglar los varios acuerdos comerciales malos que ha hecho. ¡Lo haré!".

The G 20 Summit was a great success for the U.S. – Explained that the U.S. must fix the many bad trade deals it has made. Will get done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

