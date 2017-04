Dolor e impotencia: la desgarradora imagen del fotógrafo que no pudo salvar a los niños de Siria

BEIRUT.- Abd Alkader Habak es fotógrafo y está en uno de los países más golpeados por la violencia: Siria . Trabajar allí lo expone a diario a situaciones dura de sobrellevar. La última de todas fue quizá la más dura.

Es que Habak estuvo allí cuando explotó una bomba en un convoy de autobuses en Alepo, por el que murieron al menos 126 personas, cifra que lo convierte en el peor ataque de este tipo ocurrido en Siria en casi un año, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

Y entre los fallecidos vio a los más de 60 niños, que perdieron la vida frente a la lente de su cámara. A ellos Habak quiso rescatar. Y no fue el único. Sus colegas también intentaron. Las imágenes que sacó son prueba irrefutable. Como también la foto en la que aparece él, de pelo largo y vestimenta oscura, que ante el fracaso de la misión quedó de rodillas y sin consuelo, llorando, enmarcado por la tragedia.

"Lo que mis colegas y yo hemos hecho hoy es inspirar humanidad en los socios de quienes matan niños como los de Khan Sheikhan", dijo el reportero gráfico en las redes sociales según lo publicado por el diario The Huffington Post.

