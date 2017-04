Docentes paran en todo el país en repudio a la represión por parte de la policía en el Congreso

Los gremios del sector reclaman la renuncia de Esteban Bullrich

La noche del domingo, condimentada con palos y gas pimienta contra los docentes frente al Congreso derivó en otra medida de fuerza del arco sindical. Esta vez el paro se cumplirá en repudio a la represión policial, como un capítulo más de la puja donde las organizaciones de trabajadores pugnan por concretar la paritaria federal del sector. La Ctera convocó a la huelga, desde ese epacio público donde peticionaron emplazar una escuela itinerante que remitió a la histórica Carpa Blanca de los 90. Sonia Alesso, jefa de esa confederación advirtió: "no vamos a permitir que se reprima a los trabajadores; no se toca a un maestro, a un trabajador". Además de Ctera, la Unión Docentes Argentinos (UDA) que lidera el también secretario educativo de la CGT, Sergio Romero, y los docentes privados del Sadop, referenciados en Mario Almirón se plegarán a la medida de fuerza, entre otras organizaciones.

También habrá expresiones de solidaridad y abrazos públicos a establecimientos educativos en todo el país.

"No se reprime una protesta social y no vamos a convalidar con el silencio la represión a los que luchan", advirtió Alesso luego de un plenario sindical en el que se adoptó la decisión de una nueva medida de fuerza nacional."Vamos a escribir miles de cartas al ministro (Esteban) Bullrich que si no está a la altura de las circunstancias debe renunciar ya", subrayó Alesso. El titular de Educación por su parte consideró justificado el accionar policial y en cambio lamentó que durante otra jornada "habrá aulas vacías".

De igual modo, la dirigente anunció los gremios docentes se presentarán en el Congreso para pedir una sesión especial en la que se trate el conflicto docente. Alesso calificó de ejemplar el fallo judicial que ordenó al Ministerio de Educación convocar a la paritaria nacional docente y reclamó que Bullrich lo cumpla.

Fuentes de gremios educativos también reseñaron en la víspera que quedó en claro que no fue un episodio aislado el video que mostraba al ministro de Educación, junto al Presidente Mauricio Macri, estimando que la estrategia de negociación con los sindicatos de maestros y profesores era la adecuada.

En aquellas imágnes que se difundieron incluso por televisión, Bullirch remarcaba que "se definían varias inciativas contra el bloque sindical", para que los dirigentes de los trabajadores se focalizaran en alguna de ellas, mientras otras lograban superar el "cerco sindical".

Aquel episodio y la aseveración del funcionario en cuanto a que se sentía como un "gerente de recursos humanos" en una charla ante empresarios, marcan la distancia y nada de simpatía que el titular de Eduación supo cosechar entre el arco sindical de maestros y profesores.

Según fuentes del Gobierno, la cuestión de los docentes será el tema central en una reunión que el presidente tendrá durante la jornada de hoy con sus funcionarios, donde no solo se enfocará el tema de los incidentes en Congreso, sino también la estrategia para continuar desarrollando en el conflicto salarias con el sector educativo.