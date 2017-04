Docentes bonaerenses mantienen encuentros informales con la Provincia

Gremios docentes bonaerenses mantenían encuentros informales con el gobierno a la espera de la nueva reunión paritaria, mientras la justicia platense ordenó a la administración de María Eugenia Vidal abstenerse de realizar descuentos por días de paro y restituir los que se hayan efectivizado.

Fuentes sindicales informaron a DyN que las conversaciones "informales" son para acercar posiciones y poder cerrar la paritaria salarial del sector en el próximo encuentro.

Las mismas fuentes consideraron que "tal como están las cosas y pese a que no se han realizado medidas de fuerza", la convocatoria a la nueva reunión paritaria docente "recién tendrá fecha para la semana próxima".

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, estimó días atrás que los gremios docentes volverían a reunirse "miércoles o jueves" con las autoridades provinciales para avanzar en la paritaria.

El 17 de abril, en la última reunión paritaria, el gobierno bonaerense y los gremios docentes provinciales no lograron alcanzar un acuerdo salarial y decidieron pasar a cuarto intermedio sin fecha.

En esa reunión la administración de Vidal propuso para 2017 un incremento salarial de 20% en cuatro cuotas con cláusula gatillo por inflación, más una bonificación no remunerativa por presentismo y una suma fija de 750 pesos por cargo en compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016.

Los gremios docentes consideraron "insuficiente" la propuesta salarial para este año y advirtieron que el gobierno provincial busca cerrar un acuerdo para 2018 y 2019 sobre la base de incrementos equivalentes a la inflación más un 10%, y un adicional por presentismo.

Asimismo, dijeron que en el acuerdo educativo a tres años que pretende la administración de Vidal subyace el intento de eliminar la paritaria, lo que fue descartado por funcionarios del gobierno provincial.

docentes Docentes bonaerenses mantenían encuentros informales con el gobiernoEn tanto, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 2 de La Plata hizo lugar al reclamo de la seccional bonaerense del sindicato de docentes privados Sadop, que denunció que el gobierno provincial "violaba" medidas cautelares anteriores que le ordenaban abstenerse "de llevar adelante todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores de la educación".

Sadop precisó en un comunicado que el nuevo fallo judicial ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que "se abstenga de producir descuentos por los días de paro".

Asimismo, estableció que "en caso de haberlos efectivizado, esos descuentos deberán ser devueltos de forma inmediata, e idéntica figura se aplicará para el caso de los subsidios a establecimientos privados". La justicia platense también determinó que la gratificación que dispuso el gobierno provincial para los maestros que no adhirieron a los días de huelga deberá considerarse "a cuenta de futuros aumentos a fin de mantener la igualdad remunerativa".

"Tal decisión sostiene el derecho constitucional de los trabajadores de la educación a manifestarse y realizar medidas directas y de acción sindical de acuerdo a la legislación vigente", destacó Sadop en el comunicado, con las firmas de los secretarios general y gremial bonaerenses, Juan Cuyás y Marina Jaureguiberry.

