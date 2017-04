NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Do Not Sleep anuncia residencia semanal en Sankeys Ibiza Tras la desaparición de Space Ibiza, las fiestas que ocuparon la programación veraniega en el club de Playa d'En Bossa han tenido que buscar nuevas 'casas'. La última de ellas en anunciar sus planes han sido las fiestas Do Not Sleep, que el año pasado estuvieron durante todo el verano en la última temporada del club ibicenco.

Su nueva residencia será en otro de los grandes clubs de de la isla, Sankeys Ibiza. El club de Playa d'En Bossa, no muy lejos de donde estaba Space Ibiza, acogerá las fiestas de Darius Syrossian (en la foto) cada jueves por la noche desde el 27 de junio y hasta el 26 de septiembre con una programación artística que apuesta por artistas internacionales de las escenas house y techno.

Antes de la apertura oficial de la temporada, Do Not Sleep celebrará una fiesta especial la noche del miércoles 24 de mayo coincidiendo con la celebración de la IMS. Entre artistas invitados para este evento destacan las actuaciones de Skream, Solardo, Alan Fitzpatrick o Detlef.

"Puedo afirmar con la mano en el corazón que algunos de los mejores momentos de mi carrera como Dj los he vivido en el Basement de Sankeys Ibiza, y tras regresar el pasado octubre para realizar un evento en apoyo a Fabric supe que necesitaba volver aquí, así que estoy encantado de regresar como residente semanal", comenta Darius Syrossian.

+INFO Miércoles, 24.05.2017 DO NOT SLEEP – SUMMER OPENING PARTY

[BASEMENT] SKREAM + DARIUS SYROSSIAN + ALAN FITZPATRICK + MATT TOLFREY

[LAB] SOLARDO + DETLEF + JAMIE ROY@ Sankeys Ibiza (Playa D'En Bossa)

