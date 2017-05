NOTICIA

Publicado el 03.05.2017

Dimensions Festival 2017 anuncia más artistas La próxima edición del festival Dimensions se celebrará entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre en el ya tradicional recinto de Fort Punta Christo en Pula (Croacia).

Tras desvelar una primera y larga lista de artistas en las que estaba gente como Grace Jones, Moderat o Yussef Kamaal (que participarán en el concierto de apertura) o djs como Jeff Mills, Theo Parrish, Marcel Dettmann o Floating Points (que hará doblete en directo y como dj); el festival croata ha dado a conocer hoy una segunda lista de confirmaciones entre las que destacan el norteamericano Dâm-Funk (en directo y como dj), el veterano artista británico Goldie, los detroitianos Aux 88 o el mancuniano Andy Stott.

Debajo tienes la lista completa de artistas confirmados hasta hoy. Si quieres asistir puedes comprar tu entrada aquí.

Dimensions Festival 2017:

Jeff Mills + Theo Parrish + Marcel Dettmann + Floating Points (solo live & dj) + Cymande + Nina Kraviz + Shuggie Otis + Daphni + Danny Krivit + Dâm-Funk (Live & DJ) + Ata Kak (live) + Aux 88 (Live) + Goldie + Helena Hauff + Gilles Peterson + Hessle Audio (Ben UFO, Pangaea & Pearson Sound) + Joy Orbison + Levon Vincent + Andy Stott + Scott Grooves + Mala + Adrian Sherwood + Dopplereffekt (Live) + Alexander Robotnick (Live) + Amp Fiddler (Live) + Khruangbin + Tama Sumo & Lakuti + Demdike Stare (Live) + Maurice Fulton + Sadar Bahar + Yussef Kamaal (Live) + Antal + Horse Meat Disco + Kode9 + Mike Dehnert + Binh + Nicky Siano + Dbridge + Alix Perez + Silent Servant + Paul St Hilaire & Rhauder + Conforce + Radioactive Man (Live) + MNDSGN + Romare (Live & DJ) + Mr Ties + Petar Dundov + Billy Nasty + Kaitlyn Aurelia Smith (Live) + Jonwayne + Telefon Tel Aviv + London Modular Alliance (live) + Luke Hess + Randomer + Pinch + 2562 aka A Made Up Sound (Live) + Dan Shake + Equiknoxx (Live) + Sassy J + Josey Rebelle + Serge + Randall + Willow + Interstellar Funk + DynArec (Live) + Doc Scott + Skeptical + Alma Negra + Mungo’s Hifi + Kid Drama + Gary Gritness (Live) + Hanna (Live) + Bradley Zero + Resom + SP:MC + MC GQ + Cuisine Dub + Øyvind Morken + Bailey + Powder + Ant TC1 + Fixate + ASOK + Moses Boyd + Chui (Live) + Kozmodrum + DJ Okapi + Jan Kincl & Regis Kattie (Live) + Onemind (Live) + Upwellings (Live) + Kerem Akdag (Live) + Thris Tian + Leo Leal + Avoid + Mikadroid + Andrea Ljekaj + Cosmic Slop + Dimensions Soundsystem + Borut Cvajner + Mimi + Labud + Ganik + Novell + KAMMA + Bane + Mafalda + Gilla + Lexis + Sofie + Andwot + Donna Leake + Rob Shields + Jay Clarke + Folamour + Moses & Nuno + Thea Hudson-Davies + Sam Lloyd + Debora Ipekel + Aaron L + Harri Pepper + Heels & Souls + Masalo + Butterside Up + Prayer + CFSN + City Fly + Black Amiga + Inner U + Exodus + BURHOU + Rumours + Andrew Hill + Danuka + Ben Hunter + artistas por confirmar

Más información:

Dimensions Festival: Web Oficial

