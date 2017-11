Diez años de "Este es el show", con José María Listorti: "Este programa es como un hijo, acá pasó la vida"

Publicidad

En la televisión actual, donde el rating y el zapping mandan, muy pocos programas tienen la suerte de poder celebrar una década al aire. Este es el show es uno de esos privilegiados elegidos por el público y cumple diez años en pantalla. En diálogo con Teleshow, su conductor hizo un balance de la década.

“Es importante en todo, en lo personal y en lo laboral. Haciendo EEES me casé, tuve a mis dos hijos, falleció mi padre… pasó la vida. Conocí gente divina, me recibí conductor, porque es el primer programa fuerte que conduje y me dio posibilidad de hacer Cantando por un sueño, Canta si puedes, es un hijo y siento que lo fui haciendo a mi imagen y semejanza“, dijo con cariño Josema.

En un principio el humorista fue a grabar el piloto para el programa, pero como uno de los actores del staff, no como conductor: “Terminé haciéndolo yo con Carla Conte, no sé bien qué pasó”.

En aquel momento el ciclo tenía menos actualidad y más humor, se emitía los sábados y contaba con la participación de Martín Bossi, Roberto Peña, Mauricio Jotack, el mago Adrián Guerra, Carna, Gladys Florimonte y Ángel de Brito como cronista.

La primera conductora del ciclo fue Carla Conte, que en el 2009 se fue y le dio paso al año siguiente a Denis Dumas, que estuvo hasta el 2012. En el 2013 el ciclo no se emitió y regresó al año siguiente a la pantalla de El Trece con Paula Chaves como compañera de Listorti.

¿Cómo fue la elección de las conductoras? “Siempre me respetaban y preguntaban. A Denis la elegí porque la conocía, fui yo quien le presentó a Campi, fui testigo de su casamiento. Cuando se fue, tiré tres nombres, el primero era el de Paula. La propuse porque me llevaba bien, con Pedro éramos amigos… la idea encantó. Eso lo tenían que aprobar El Chato Prada, Fede Hoppe, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Pablo Codevilla. Ella es la que más me duró”, bromeó José sobre su actual pareja televisiva.

Para él, es fundamental que entre los conductores haya química: “Hoy en los tiempos de televisión no te sirve conocerte al aire. Hacer un programa de a dos es muy difícil, si no conocés al otro es más complicado”.

Aunque Paula no tenía experiencia al mando de un programa cuando empezó con Este es el show, Jose María admitió que todos aprenden a diario: “Yo también crezco. Además, todo va mutando, no es un programa lineal. Si bien el tema central es el Bailando, hay polémica, emoción, todo”.

A lo largo de estos diez años pasaron muchas cosas. Una de las más divertidas, según recordó Listorti, fue cuando Gabo Usandivaras le agradeció a “San Tinelli” y Paula entendió que hablaba de un tal “Santi Nelli”: “Nos empezamos a reír tanto, nos fuimos del estudio y como faltaban nada más que diez minutos para terminar, yo me fui de verdad para mi casa”.

Aunque no es obsesivo, mira los números del rating: “Tengo que estar pendiente porque es mi trabajo, el conductor que te dice que no lo mira está mintiendo. Tenés que saber, es como preguntarle a un zapatero cuántos zapatos vendió en el día, lo tiene que saber”.

El ciclo continuará hasta el 29 de diciembre y aún no está confirmado qué pasará en el 2018.

Este año, por problemas de dinero no se hará la clásica Terapia del Bailando con las parejas que llegan a al recta final del certamen. La situación que se vive en la productora entristece al conductor: “Es complicado, hay un manejo que nos excede. A nosotros nos apasiona hacer televisión y así como hacemos nuestro trabajo, nos gusta que cumplan con nuestros sueldos”.

“Abrís el diario y dice una cosa, las páginas otra. Desconcierta porque es nuestro futuro, queremos mucho a la empresa y hay gente que no siente lo mismo y me duele . Nos da mucha nostalgia y queremos que Ideas crezca”, dijo el actor, que forma parte de la productora desde el día uno.

