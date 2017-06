Diego Maradona: “Claudia Villafañe es una ladrona”

Diego Maradona se adelantó a la entrevista de Susana Giménez con Claudia Villafañe y habló en un móvil en vivo desde La Habana, Cuba, con el programa Debo Decir. Luego de que su ex mujer fuera sobreseída en la causa que le había iniciado el ex futbolista por supuestas irregularidades en la división de bienes gananciales, ahora el Diez la acusa de comprar siete propiedades en Miami con dinero suyo.

Maradona aseguró que Villafañe "no puede avalar con sus ingresos" la compra de sus siete departamentos en Miami y no descarta "que vaya presa". En ese sentido, dijo: "No le tengo miedo absolutamente a nadie. Claudia dice que yo le tengo que pedir disculpas, pero yo no le tengo que pedir disculpas a nadie. Claudia es una ladrona".

No descarto que Claudia vaya presa

"Si la Justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita. Claudia se agarra de un palo prendido, a una brasa, porque sabe que pierde en todos los lugares. La mujer de Maradona, que sale de Paternal, no tiene un trabajo, no sabía cocinar… ¿A vos te parece que en el 2017 esa Claudia tenga siete departamentos en Miami? ¡No! Esa es toda plata de papá", dijo Maradona, visiblemente enojado, en diálogo con Luis Novaresio.

Y se refirió a la posición adoptada por las hijas que tienen en común, Dalma y Gianinna: "Me duele que Claudia las haya metido. Le voy a caer con todo el peso de la ley y no le voy a perdonar nada. Es muy evidente para Dalma y Gianinna que la madre, sin tener un recibo de trabajo, no puede tener siete departamentos en Miami… Ellas tienen que ser neutrales".

Según Diego, el problema es que como él vive en Dubai pero sus hijas a "diez cuadras de la casa de la madre", ellas apenas podrían escuchar "una sola campana".

"Cuando Claudia le cuenta su verdad, que es su mentira, ahí es donde Dalma y Gianinna creen que el padre no dice la verdad", explicó.

Sin embargo, las acusaciones de Maradona no quedaron ahí. También aseguró que Claudia no le devolvió un préstamo de 900 mil dólares para "un pozo en San Isidro". Incluso la responsabilizó de mover ese dinero a una cuenta en Suiza que "es de Dalmita".

Yo soy bueno y ella lo sabe, pero a malo no me gana nadie

Además, hizo referencia a unas cajas de seguridad en Uruguay y, sin entrar en detalles, dijo que su ex mujer "hace como el perro que volteó la olla, se hace la viva".

"Yo soy bueno y ella lo sabe, pero a malo no me gana nadie y esta guerra es mía", disparó desafiante.

Por último, Diego reiteró que Claudia "nunca tuvo un recibo de sueldo" y solo busca "enriquecerse". Y le advirtió mirando fijo a la cámara: "Yo sí tengo un recibo de sueldo, y te voy a ganar en todos lados; no te hagas la viva porque podés ir presa".

El bozal legal

Matías Morla, abogado de Maradona, explicó que la medida cautelar contra Villafañe se emitió para que no se refiera públicamente al ex futbolista "como producto", pero sí puede hablar sobre las causas penales. Y detalló: "Tenemos elementos claros para demostrar que mintió en la declaración de la medida de blanqueo y si cae la Ley de Blanqueo, se activa una causa penal que comienza con tres años y seis meses de prisión".

LEA MÁS:

Nueva batalla judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe: la acusa de querer vender una casa que compró con dinero de él

La medida cautelar de Diego Maradona contra Claudia Villafañe: ¿de qué no podrá hablar con Susana Giménez?

El "Kun" Agüero se fue de vacaciones sin su hijo y Gianinna Maradona enfureció

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo