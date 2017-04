Díaz acusó a Rioseco de exportar piqueteros

“Es muy fácil, muy sencillo, lo que hacen algunos intendentes, como el de Cutral Co, de sacar los desocupados, pagándoles micros y mandándolos a hacer conflicto a otros lugares”, dijo el intendente de Añelo, Darío Díaz.

El jefe comunal aludido, José Rioseco, negó ser el responsable de los piquetes en las rutas. “No me voy a detener en eso. No me voy a meter si tiene problemas para administrar su localidad”, contestó.

Díaz se molestó porque las protestas sociales, tanto sindicales como de personas que reclaman puestos en los hidrocarburos, confluyen en el corazón de Vaca Muerta. “Vienen a cortar acá porque piensan que van a ser escuchados más rápido”, señaló.

“Nos sentimos rehenes de todos los conflictos de la provincia. Todos los conflictos se están generando en las rutas 7 y 17, que son los accesos principales a Añelo. Sino son de la Uocra de Cutral Co y Plaza Huincul, la Uocra disidente, son los enfermeros o los desocupados de San Patricio o los docentes. No se están respetando los derechos de una comunidad. Nos están sitiando, no podemos trabajar”, enfatizó Díaz.

Añadió: “en materia de alimentos entra la carne, lácteos, todo a través de camiones y cada vez nos vemos afectados. Tanto tiempo de conflicto de diferentes sectores llega un momento que toda la paciencia de la comunidad de Añelo se empieza a agotar porque no son conflictos directamente de la ciudadanía local, sino que son externos”, planteó.

Sostuvo que “pido que cada uno haga los reclamos donde corresponde, en el lugar donde vive y en la región donde tiene que estar. Tienen sus localidades, tienen sus gobernantes locales, tienen sus autoridades del lugar y que hagan los reclamos pertinentes, y que no nos pongan en jaque en materia de servicios y de trabajo, a una ciudad que está creciendo.”

Rioseco, consultado sobre la reacción de Díaz comentó que “tengo preocupaciones y cosas más importantes para hacer”, subrayó Rioseco (FPN-UNE).

Evitó entrar en la discusión de si se fomenta o no a los desempleados para que vayan a pedir trabajo a Añelo. En esa línea indicó que dentro del municipio “no tenemos sueldo de petroleros.”

Al margen de las acusaciones cruzadas la situación social de ambas localidades es crítica, según revelaron los resultados de la Encuesta Provincial de Hogares 2016.

La tasa de desocupación en Añelo en el tercer trimestre de 2016 trepó a 9,5%, es una de las más altas de la provincia.

En tanto Cutral Co fue inferior: 6,9%.