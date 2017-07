Si bien a todos nos encanta la pareja que hacen Shakira y Gerard Piqué, nunca estuvo del todo claro cómo fue que comenzó su historia de amor. Al parecer, la cantante y el futbolista se conocieron en la grabación del video de “Waka Waka” para el Mundial de Fútbol del 2010, pero en ese momento ambos tenían otras parejas.

En el 2009 Piqué mantenía una relación con Nuria Tomás, pero ese mismo verano empezaron a aparecer versiones sobre un supuesto romance entre el jugador y la cantante colombiana. Sin embargo, poco después de ello, Piqué y Nuria fueron fotografiados juntos en las Islas griegas y todas las dudas parecieron disiparse.

Ya en enero del 2011, Shakira anunció públicamente el final de su unión personal y profesional con el argentino Antonio De la Rúa y desde entonces el jugador y ella pudieron vivir libremente su romance.

Por el contrario, Nuria nunca se expresó públicamente en relación a su ruptura con Piqué, pero todos sospecharon que fue la gran víctima de toda la situación. Ahora, ella se animó a contar qué fue lo que sucedió entonces.

“Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, contó Nuria a La Vanguardia.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”, sintetizó la actriz.

La entrada Después de 7 años, la ex de Piqué habló del momento en que él la dejó por Shakira aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo