Despliega un megaoperativo en la zona donde hace 8 días hubo un “ruido”

"Se detectó una anomalía hidroacústica", dijo ayer el vocero de la Armada, Capitán de Navío, Enrique Balbi en las escalinatas del Edificio libertad y rodeado de màs de una veintena de periodistas que a esa hora de la tarde transmitìan en vivo por los canales de noticias y las radios.

"¿Que es una anomalía hidroacústica?", quiso saber un cronista. "Un ruido", dijo Balbi, escuetamente.

"¿Ese ruido pudo haber sido una explosión a bordo?", repreguntó otro con breflejos. "No. No me consta. Un ruido es eseo, un ruido", respondió el vocero, que tragó saliva, e inmediatamente se despidió. Dió media vuelta y comenzó a subir, en soledad, las escalinatas del Edificio Libertad. Oscurecía. Terminaba la séptima jornada sin noticias certeras de ARA San Juan.

Desde anoche los buques extranjeros, sobre todo los de los Estados Unidos, se dirigen a la zona donde se detectó ese "ruido". Mientras en el puerto de Comodoro Rivadavia, se alñistan contrarreloj a los minisubmarinos de rescate que serán los encargados, cuando se encuentre al submarino perdido, de sacar de las profundidades a los 44 tripulantes del San Juan.

La Armada Argentina investiga un ruido percibido el miércoles pasado, cuatro horas después de la última comunicación del submarino ARA "San Juan", originado unas 30 millas náuticas (55,5 km) al norte de la última posición reportada por el capitán de la nave, perdida, ayer, hace siete días con 44 tripulantes en aguas del Atlántico sur.

"Investigamos un nuevo indicio, una anomalía hidroacústica percibida a las once del miércoles pasado", había explicado antes el vocero de la Armada, capitán de Navío Enrique Balbi, según quien se envió una solicitud en este sentido a agencias de los Estados Unidos especialmente dedicadas a analizar este tipo de ruidos.

Balbi, durante la difusión del nuevo parte de la Armada, descartó la validez de los otros indicios como las bengalas, la balsa recogida en el área de búsqueda y otros ruidos percibidos y comunicados el lunes pasado.

También descartó que los boyarines avistados pertenezcan al submarino y aseguró que "estaban ubicados al este del área de operaciones y fuera del área económica exclusiva".