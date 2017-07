Denunciaron a Adrián Suar por presunto plagio

El juez de Instrucción Guillermo Carvajal y el fiscal Martín Mainardi tendrán la misión de determinar si el argumento de la película "El fútbol o yo", producida y protagonizada por Adrián Suar, copió sin autorización el libro Enfermo de fútbol publicado en 2015 por el periodista Daniel Frescó.

Frescó presentó una denuncia solicitando que se investigue lo que considera el plagio de su novela. Basó su sospecha en el tráiler de la película que casualmente lleva como título una frase textual de su libro.

El protagonista de la novela de Frescó, Jesús José Miranda, pierde su trabajo, deja de ver a parte de su familia, compra un sillón y un televisor enormes y se dedica solamente a mirar partidos de fútbol de todas las categorías y los continentes.

Es un verdadero "enfermo de fútbol" que se transforma en una celebridad producto del cariño que le toman miles de personas con su misma "condición". Emilse, la mujer de Miranda, harta de esa situación, un día lo conmina a decidir: "El fútbol o yo", le dice. Miranda eligió el fútbol.

Esa frase escrita en la página 94 del libro que publicó Emecé, un sello de la Editorial Planeta, es el título elegido para el filme que estará en los cines el mes que viene. En la página web IMDB (Internet Movie Data Base) figuran como productores y coproductores Suar, Marcos Carnevale, Juan Pablo Galli, Juan Vera y José Levy. La película "El fútbol o yo" se estrenará en agosto próximo, fue dirigida por Carnevale y protagonizada por Suar y Julieta Díaz.

Según la denuncia presentada y ratificada en Tribunales por Frescó, patrocinado por el abogado penalista Pablo Slonimsqui, el autor estuvo reunido –cuando la novela estaba por salir a la venta- con Levy, quien le manifestó interés por "poder leer mi libro para ver la posibilidad de hacer un guión conjunto". Levy, siempre según Frescó, le dijo haber adquirido los derechos de la película "Soy hincha de Standard", que cuenta la historia de un fanático del equipo belga Standard de Lieja.

En la denuncia, Frescó relata que le explicó a Levy que las dos historias eran diferentes. La suya era sobre la vida de un "enfermo de fútbol", de todo el fútbol. En cambio la otra era de un hincha de un solo equipo.

El autor del libro publicado por Emecé explicó: "Al estar yo en la fase final de la escritura de la novela y en negociaciones con distintas editoriales para su publicación, le expliqué -a Levy- que prefería culminar esa etapa para sí después entregarle mi original. En ese momento incluso me afirma que posee una editorial y me propone que analice la posibilidad de editarla con su sello". Según Frescó, Levy le describió su trayectoria y le dijo que sería Carnevale el autor del guión de la película.

Frescó -hincha de Independiente igual que su "Enfermo de fútbol"- le proveyó a Levy dos copias de su novela. Le envió un adelanto en formato PDF y una vez que el libro estuvo a la venta, en 2015, le entregó en mano un ejemplar. Levy prometió leerlo y compartirlo con Carnevale, quien iba a ser el guionista.

Desde aquel día de la entrega del ejemplar, Frescó no tuvo más noticias de Levy. Pero cuando leyó en Clarín en febrero de este año que Suar estaba filmando una película con un argumento muy parecido al de su libro, le llamó la atención.

Varias entrevistas en otros medios de comunicación donde se hablaba de la película que se estrenará en agosto fueron reforzando la sospecha de Frescó. Tanto fue así que envió carta documento a Suar, Carnevale y a Patagonik, la productora de la película. No obtuvo respuesta.

En marzo de 2017 Frescó tuvo más certezas de lo que sospechaba. El noticiero de Canal 13, Telenoche, emitió una nota a Suar, Díaz y Carnevale sobre el final de la filmación en la que algunas palabras de los entrevistados le remitieron a su novela.

En aquella nota, cuando a Suar lo consultan sobre el argumento de la película, el empresario sostuvo: "Es un universo muy conocido para todos los hombres y mujeres que es el marido enfermo plus del fútbol, de todo el fútbol, no solamente de un equipo y de una mujer que padece los problemas de tener un hombre que prioriza el fútbol, cualquier partido de la A, B, C…". Y Carnevale agregó: "…va sumando, va sumando, va sumando y genera una crisis en el trabajo y en la pareja… pierde el trabajo, pierde su pareja…".

Cuando comenzó a difundirse el tráiler de la película a través de las redes sociales, Frescó recibió llamados de amigos que lo felicitaban porque creían que Suar le había comprado los derechos de su "Enfermo de fútbol".

Al ver el tráiler de la película de Suar el periodista se convenció: debía hacer la denuncia.

En la presentación Frescó señala: "Cierto es que antes de obtener los originales de mi novela, el Sr. Levy ya contaba (según sus dichos) con los derechos de un texto relacionado con la temática de mi trabajo. Y cierto es también que aún no he podido ver, por obvias razones, la película completa, ni he accedido a su guión, razón por la cual no puedo obtener conclusiones definitivas, de momento. Pero dicho todo esto, debo ser enfático: habiendo visto el tráiler de la película próxima a estrenarse que dura dos (2) minutos treinta tres (33) segundos y condensa, por definición, los aspectos centrales de la obra, he podido advertir, sin mayor margen para las dudas, claras y curiosas similitudes en relación a diferentes elementos constitutivos de mi trabajo, que hacen a su individualidad y a su identidad, y que se reflejan en la trama argumental y conceptual que exhibe la película, que me permiten sospechar, de manera particularmente fundada, que mi texto (en tanto presenta caracteres de originalidad y creatividad) pudo haber sido plagiado de un modo penalmente relevante".

Además, en la denuncia se explica: "Existe plagio cuando un autor toma una obra que es de otro y procura hacerla pasar por suya, aunque la obra plagiaria presente diferencias triviales con respecto a la plagiada, rebuscadas intencionalmente para ocultar o disimular el hecho. Cuando es posible reconocer en la obra nueva –a pesar de los agregados o reducciones- la individualidad de la obra precedente, se puede afirmar que la obra nueva ha falsificado a la anterior".

Para finalizar la denuncia, Frescó hace un pequeño listado de las similitudes entre su libro y lo que se pudo apreciar en el tráiler: "Y es que ya de inicio, el titulo de la película –El futbol o yo- se corresponde con un textual de mi trabajo. Y así, puede advertirse del contenido del tráiler mencionado, que los personajes de la película se corresponden, en un todo, con los protagonistas centrales de mi trabajo: han sido caracterizados de similar modo –eso incluye su vocabulario, el tono y el sentido de sus conversaciones- y el desarrollo de sus personalidades también se corresponden. Y esa coincidencia también se refleja en los personajes secundarios del trabajo. A su vez, también resultan similares sus vivencias personales, familiares, y laborales, en coincidencia con la trama argumental de mi obra. Se advierten, por último, coincidencias muy puntuales que hacen al marco narrativo y temático de ambos trabajos, a su estética conceptual, y en apariencia también a su estructura, definida por un hilo argumental muy definido".

Frescó- que actualmente tiene una consultora de comunicación, como periodista, trabajó en diversas radios y canales de TV y es autor de otros tres libros- pidió que se realice un peritaje para demostrar que Suar plagió su novela.

Ahora es el turno de la justicia.

