Delbo se bajó

Todavía con molestias físicas, el argentino decidió no participar del Masters 1000 de Montecarlo, el primero sobre polvo de ladrillo.

Delbonis en la práctica.

"Lamentablemente no pude recuperarme de la molestia que arrastraba en la pierna y, junto a mi equipo y cuerpo técnico, decidimos no participar de Montecarlo". Así, con palabras bien claras, Federico Delbonis anunció que no estará presente en el primer Masters 1000 de polvo de ladrillo del año.

El argentino que supo ser campeón de la Copa Davis todavía no está en su mejor forma y prefiere tomarse un tiempo hasta llegar al 100%.

