Del pensamiento a la escritura

En el futuro, la PC o el smartphone podrán escribir a cien palabras por minuto lo que surja de la mente

La ex directora de investigación del Departamento de Defensa de los EE.UU. Regina Dugan, nacida en 1963, admite que la idea da un poco de miedo, ya que si llegara a fallar sería "un papelón". En 2012, Dugan se pasó a Google y desde abril de 2016 está a cargo de Building 8, la sección de Facebook dedicada a los proyectos innovadores. Tiene a su cargo sesenta personas, entre expertos en aprendizaje automático y en prótesis neurales. Con su reciente intervención concluyó la segunda jornada de F8, la conferencia de desarrolladores que tuvo lugar en San José, y abrió las puertas del futuro tal como lo entiende la gran red social con sede central en Menlo Park, California.

Habrá que olvidarse de las etiquetas, los "Me gusta", los emoticones e incluso de los filtros Ar o el primer ambiente de red Vr recién presentados. Y es que Facebook tiene también otros planes: quiere leernos la mente.

"No se trata de decodificar los pensamientos casuales de las personas", aclaró Dugan, "sino de interpretar las palabras que hayamos decidido compartir".

La idea es permitir a la computadora o el smartphone escribir lo que se nos cruce por la cabeza a una velocidad de cien palabras por minuto, sin necesidad de digitar o dictar nada.

"Parece imposible, pero está más cerca de lo que se pueda pensar", explicó Dugan mostrando el video de una paciente en condiciones de transmitir ocho palabras por minuto con el pensamiento. En este caso, que lleva adelante la Universidad de Stanford, se implantó un pequeño electrodo en el cerebro de la mujer.

Facebook quiere concrear una solución menos invasiva, ante todo en condiciones, como se dijo, de identificar qué actividad del cerebro decodificar y transformar en texto.

A flor de piel

Más sorprendentemente aún, Building 8 está trabajando también en una tecnología para comunicar a través de la piel, algo así como la escritura o lectura en braille. A cada término se asocia una sensación transmitida por una manga. Quien se la coloca "siente las palabras". "En el futuro alguien podría pensar en chino mandarín y su interlocutor, oír instantáneamente en castellano", graficó Dugan, con no poco entusiasmo.

Al fin y al cabo, su jefe, Mark Zuckerberg, nunca escondió ambiciones del mismo calibre. Con la fundación benéfica propiedad suya y de su esposa, Priscilla, prevé una inversión de u$s3.000 M en el próximo decenio para "curar todas las enfermedades". En el extenso comunicado dado a conocer en febrero, el joven CEO mencionó la voluntad de acelerar la ciencia. Y está, como es sabido, en buena compañía: desde Elon Musk, que luego de autos eléctricos y cohetes espaciales decidió crear una interfaz cerebro-computadora, a Lrry Page y Sergey Brin de Alphabet, con Project Baseline, quieren recopilar toda la información posible sobre la salud humana para llegar a predecir el surgimiento de las enfermedades.

El trabajo del equpo de Dugan será supervisado por un organismo independiente que evaluará las implicancias sociales, éticas y legales de proyecto. Si bien el hipotético escenario aún está lejos, es impensable dejar en manos de una sola compañía (privada y en posesión de una masa ilimitada de datos de los usuarios) el control del desarrollo y de la aplicación de una solución como la propuesta.

