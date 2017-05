Defensoría del Pueblo: la carrera empezó con varios favoritos

La Legislatura resolverá en mayo la nueva conducción de la Defensoría del Pueblo. La mayoría especial requerida exige un acuerdo parlamentario para alcanzar los 31 votos y, en principio, el oficialismo se reservaría el primer lugar del órgano de control y ofrecería el adjunto al bloque del Frente para la Victoria.

Ya existieron contactos, pero la negociación recién se profundizará cumplidas las entrevistas de los 19 habilitados, que se iniciarán el martes 16 de mayo.

Se anotaron 20 aspirantes, aunque el titular del Tribunal de Cuentas de Viedma, el justicialista Juan Carlos Cerone fue excluido (no presentó el exigido proyecto para la Defensoría).

La actual defensora, Nadina Díaz está inscripta, pero su pretendida reelección no sería compartida por el bloque de JSRN. Aún así, el oficialismo ubicará a un candidato de su elección en el mando del organismo, pero está limitado de referentes propios en la nómina. Por eso, la mayor posibilidad radica en la promoción de la actual adjunta, Adriana Santagati. El gobernador Alberto Weretilneck tiene muy buenos vínculos con ella y, además, es la esposa del secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi.

La oposición piensa en el segundo. El Frente Progresista, puntualmente la vertiente radical del exvicegobernador Bautista Mendioroz, intentó con el ex legislador radical Leonardo Ballester. No es posible. JSRN requiere –como mínimo– cinco votos para la mayoría especial y sólo el FpV puede aportarle ese número. Esta bancada tiene una multiplicidad de candidatos. Cinco o seis tienen patrocinios repartidos en el bloque presidido por Alejandro Marinao. Esta ponderación alcanza al ex secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso; al ex secretario de Empresas Públicas y ex asesor legislativo, Roberto Meschini; al ex intendente de Viedma y ex legislador, Gustavo Costanzo, y el reginense Eduardo Cailly, otro ex diputado.

Aún ese debate, el principal impulso estaría en el roquense César Domínguez, un odontólogo de 52 años que trabaja en el PAMI, ex presidente del Cub Del Progreso y referente del senador Miguel Pichetto en la ciudad. El respaldo en el FpV está liderado por el legislador Ariel Rivero y, poco a poco, habría alineado a algunos pares peronistas. Además, esa proyección tendría la aceptación de la bancada oficialista, primordial en la necesidad del acuerdo y votos.

Cualquiera esquema de entendimiento político parlamentrio será posterior a las entrevistas y las evaluaciones técnicas, que deberán cumplimentar aquellos mencionados y los otros inscriptos, entre ellos, la defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna.

