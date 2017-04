Defensa y Justicia hará su debut internacional absoluto frente a San Pablo

Defensa y Justicia recibirá a San Pablo desde las 19.15.

Defensa y Justicia tendrá su debut a nivel internacional cuando reciba a San Pablo, de Brasil, un "Gigante" del fútbol sudamericano que fue tricampeón de América y bicampeón del Mundo, que cuenta con los argentinos Lucas Pratto, Julio Buffarini y Andrés Chávez, en el cotejo de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio de Lanús, ya que el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela no tiene el aforo adecuado, sólo 18.000 espectadores, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela, y televisado por Fox.

Defensa vivirá una histórica jornada, el club que hasta 2014 jugaba en el fútbol de ascenso y hoy se da el lujo de participar en un certamen internacional y, quizás como un guiño del destino, en este estreno tendrá enfrente a un poderoso como el equipo paulista.

El equipo de Varela, que dirige Sebastián Becaccece, un "alumno" de Jorge Sampaoli, candidato a dirigir el seleccionado argentino si despiden a Edgardo Bauza, viene de perder 1 a 0 en la Bombonera ante el puntero Boca, en un partido que lo mostró firme en la zaga, con un interesante circuito de juego en la zona medio pero con escaso poder de fuego en la ofensiva.

Se destacan en la zaga Alexander Barboza y Mariano Barreiro, en la gestación de juego en el medio con Gonzalo Castellani, Jonas Gutiérrez y Rafael Delgado, pero en la ofensiva no hay un jugador de peso, que por presencia inquiete al adversario y eso lo siente el "Halcón".

San Pablo es sinónimo de grandeza, con una superlativa historia que tuvo como mentor al entrenador Telé Santana y elementos de una jerarquía individual que lo llevó a ser el mejor equipo del mundo en 1992 y 1993 con el arquero Zetti, Raí, Cafú, Palinha, Muller y Toninho Cerezo, entre otros.

Hoy el San Pablo tiene como entrenador al ex arquero y emblema de la entidad Rogerio Ceni, autor de 130 goles en su carrera ejecutando tiros desde el punto penal y tiros libres, 14 de ellos en Copa Libertadores, y cuenta con tres argentino, Pratto y Buffarini (ambos titulares) y Chávez (suplente).

En el certamen paulista el San Pablo está en cuartos de final y en el cotejo de ida jugado el sábado pasado venció a Linense, 2 a 0 de visitante, quedando a un paso de las semifinales.

El equipo de Ceni, que en el Brasileirao 2016 culminó décimo a 28 puntos del campeón Palmeiras, no contará con la zaga titular integrada por el uruguayo Diego Lugano y Maicom, y con el mediocampista Wesley (todos suspendidos).

TAGS