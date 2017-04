NOTICIA

Publicado el 19.04.2017

Deeplomatic festeja su tercer aniversario con Jimpster El último fin de semana de mayo Deeplomatic Recordings celebrará su tercer aniversario con dos eventos en San Sebastián y Madrid y con un mismo invitado especial: Jimpster.

El dj y productor madrileño Alex Ferrer fundó Deeplomatic Recordings hace tres años para publicar sus producciones de house así como los de otros artistas afines. A lo largo de este tiempo el sello se ha ido forjando una reputación a base de referencias en las que podemos encontrar trabajos de artistas legendarios de la talla de Rick Wade, Jesse Saunders, Paul Johnson, Joeski o Gene Hunt (este último ha sido el protagonista de la última referencia del slelo, un EP titulado B Sided que salió a la venta el pasado lunes).

Ahora, tres años después de su lanzamiento el sello va a celebrarlo con dos fiestas en la sala Dabadaba de San Sebastián y en la sala Caracol de Madrid los días 26 y 27 de mayo respectivamente. En ambas citas además de Alex Ferrer estará presente Jimpster (en la foto), alias de Jamie Odell, artista británico conocido por sus producciones y por dirigir dos interesantes sellos como son Freerange y Delusions de Grandeur. +INFO Viernes, 26.05.2017 DEEPLOMATIC RECORDINGS 3º ANIVERSARIO

JIMPSTER (FREERANGE, DELUSIONS OF GRANDEUR) + ALEX FERRER(DEEPLOMATIC RECORDINGS) + GUIRI (DEEPLOMATIC RECORDINGS)@ Dabadaba (San Sebastián)+INFO Sábado, 27.05.2017 DEEPLOMATIC RECORDINGS 3º ANIVERSARIO

JIMPSTER (FREERANGE, DELUSIONS OF GRANDEUR) + ALEX FERRER(DEEPLOMATIC RECORDINGS)@ Caracol (Madrid)

