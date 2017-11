De Vido recibió a Aníbal y a Pichetto

Publicidad

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el titular del bloque de senadores del partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, visitaron ayer al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien está detenido desde hace más de 20 días por presuntos actos de corrupción en la cárcel de Marcos Paz, confirmó a Télam Horacio Mizrahi, vocero del ex funcionario kirchnerista.

“La semana pasada Aníbal ya había ido a visitarlo, pero no pudo ingresar porque no tenía todos los papeles que exige el Servicio Penitenciario. Completó los requisitos y finalmente hoy pudo ingresar a verlo”, detalló Mizrahi, quien recordó que De Vido había agradecido públicamente el gesto del ex jefe de gabinete kirchnerista.

“Agradecemos la visita del compañero Fernández Aníbal a Marcos Paz”, fue el tuit que publicó el pasado 13 de noviembre. Unos días después, por la misma red social, avaló la carta que Fernández publicó con críticas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La semana pasada, Pichetto había hecho pública su intención de visitar De Vido en el penal de Marcos Paz en un gesto de “solidaridad”, marcando una vez más distancia con la ex presidenta, quien había dicho que no pone “las manos en el fuego” por quien fuera su ex ministro de Planificación.

“Es mejor borrarse y no dar la cara”, había dicho Pichetto.

Otro que públicamente avisó que visitaría a De Vido fue el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Pero hasta ayer por tarde el sanjuanino no se había acercado al penal, según confirmaron fuentes cercanas a De Vido.

“Aníbal Fernández y Pichetto fueron las únicas visitas del mundo de la política que por ahora tuvo De Vido. Si lo visitan asiduamente su mujer y sus hijos, entre otros”, dijeron los informantes.

De Vido está detenido desde el 25 de octubre, cuando perdió sus fueros como diputado y se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Quedó preso por dos causas: el gas licuado y las irregularidades en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio.



