De Vido a Macri: “Que diga quién lo coimeó alguna vez”

El diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido (FpV) afirmó hoy que "jamás" se amparó en sus fueros ante las causas judiciales que enfrenta, y desafió al presidente Mauricio Macri a que "diga quién lo coimeó alguna vez".

Tras hablar en una entrevista radial luego de apegarse al "silencio de radio" durante una semana en la que el ex funcionario kirchnerista estuvo en el ojo de la tormenta, advirtió que "para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están".

El legislador disparó también contra "algunos" referentes de su propio espacio, a quienes, junto con "muchos del oficialismo", acusó de que "cacarean la honestidad de la boca para afuera" y sostuvo que ciertos legisladores, en lugar de renunciar a su inmunidad, "que presenten una ley a los efectos de eliminar los fueros para todos y listo", en referencia al acto realizado ayer por 1País en lo que fue una jugada política para incomodar al oficialismo ante el debate del desafuero del propio De Vido.

En declaraciones a radio Rebelde, el ex ministro kirchnerista negó cualquier desvío de fondos en la investigación por la mina de Río Turbio que lo involucra y sostuvo que siempre estuvo a derecho. "Algunos cercanos a mi espacio y otros del oficialismo estoy seguro que no resistirían no ocho horas, quince minutos un allanamiento, y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera", finalizó.

