De inmorales y tumbas: el espanto del cementerio profanado de Córdoba

Sentí que el estómago se me hundía. Nichos que habían destruido para saquearlos, vacíos algunos y otros con pedazos de madera de lo que alguna vez fue un ataúd.

Publicada: 25/04/2017 – 14:59 hs. Ultima actualización: 25/04/2017 – 16:16 hs.

Ricardo Canaletti

Mi primer pensamiento fue inescrupuloso. Quería que el reportaje en el cementerio San Vicente de Córdoba se realizara un día nublado. ¡Qué mejor que las cerradas nubes sobre nuestras cabezas mientras caminábamos entre las tumbas! Y así fue. Pensé como periodista y lo volvería a hacer, aunque el destino o las Moiras me hicieran pagar allí mismo ese vulgar pensamiento con visiones onerosas para mi espíritu.

Había horrores a la vista. Todo era tan, tan evidente que no podía más que abrir la boca y revolear los ojos en esta y en aquella sepultura. A poco de caminar con Clara, la única mujer que hace enterramientos, la única mujer que limpia el enorme basural que dejan los saqueadores, la única mujer que denunció la impiedad y la blasfemia en el cementerio, sentí que el estómago se me hundía. No me extrañé por ello. Lo sufrí sin hacer un solo gesto. Nichos que habían destruido para saquearlos, vacíos algunos y otros con pedazos de madera de lo que alguna vez fue un ataúd. La sensación era que los habían abierto con desesperación, ataúdes antiguos y también recientes, y yo ahí, a veces inmóvil, a veces en lento movimiento, perplejo por la abundancia de la indencencia, de la villanía. Recordé algunas palabras de Borges y advertí que ya ni el mármol glacial había quedado.

Clara se detuvo de golpe.

-Aquí están los “angelitos”, dijo, sombría. Le seguí la mirada y ví la tumba abierta de un bebé, con el ataúd blanco con un gran agujero en la parte superior. No quise hablar más. Ella tampoco. Lloraba. No había viento, ninguna hoja se movía. ¿Se puede arrojar así a un ángel al infierno… por algunas frívolas monedas?

Clara me mostró después otra tumba donde había en el fondo una bolsa grande que contenía un esqueleto entero, listo para la venta. Acaso la premura con la que se movieron para ocultar otras evidencias no les alzanzó con aquellos huesos (¡Vaya a saber a quién pertenecieron!) y quedaron en ese lugar lúgubre y solitario. Me precipité hacia delante. No veía y después ví. Busqué engañarme con algún engranaje psicológico que me permitiera soportar la visión de ese saco de huesos. Por ejemplo, opté por aferrárme sólo a la apariencia, es decir una bolsa de plástico verde con algo dentro. Pero esto implicaba descreer de Clara y eso era imposible. No hubo ningún juego mental que amortiguara la constatación de la denuncia.

Había nichos que habían destruido para saquearlos, vacíos algunos y otros con pedazos de madera de lo que alguna vez fue un ataúd

La muerte está en crisis, pensé, que le faltan el respeto de esta manera. Ignacio “Nacho” Llaber, el productor, me alcanzó la denuncia de Clara. Al igual que los camarógrafos Juan Novellis y Leandro Larrouyet, estaba consternado. Hicimos un alto en ese momento. Le pregunté a Clara dónde estaban los profanadores. Me miró incrédula.

-Acá

-Acá, dónde

–Acá, trabajando. En el cementerio… Bah, a algunos los trasladaron.

-¿Es que todos saben…?

-Yo denuncié, un señor al que le robaron el cadáver de la madre denunció, la municipalidad se sumó a lo último (para no quedar descolocada). Todos saben.

De repente estébamos en el “sector de tierra”. Hay lápidas destruidas (para sacar el bronce) y hay otras tumbas que están hundidas, prueba directa de que por allí estuvieron los ladrones de cadáveres. ¿Qué habría allí? ¿Los familiares que vienen a ese “jardín”, a quién le rinden homenaje?

Pocos pasos después se apareció una construcción siniestra. Era una cripta oscura y hedionda pero su entrada estaba abierta. Bajamos por una escalera a la oscuridad absoluta apenas quebrada por el reflejo de la luz que entraba por la puerta abierta, aunque no alcazaba a iluminar todo el interior. Un hueso tirado en un costado, olor penetrante…

Salimos de ese espantoso lugar. Había tipos que de lejos nos sacaban fotos. Pero ninguna autoridad del cementerio quiso hablar con nosotros.

Ya era cerca del mediodía pero a nadie se le ocurrió hablar de comida.

Pregunte qué hacían cuando los profanadores ya no tenían nada que robar. Pues tiraban los restos en fosas comunes. Caminamos hacia ellas. A lo lejos se divisaba un espacio abierto lleno de vegetación y delante una cinta de no pasar que señalaba el perímetro. Había un policía y enseguida se sumó el segundo que vaya a saber uno dónde estaría hasta que se enteró o lo enteraron de que se acercaban periodistas. Me pareció que ya pusieron cara de piedra unos 100 o 70 metros antes de que llegáramos. Nos detuvimos a una distancia prudencial. Mientras, otros, no sé quiénes, nos seguían sacando fotos desde lejos. Me acerqué a las fosas. ¿Restos de cuántas personas podían estar allí? Alrededor de 300 o 400 o quién sabe. Los policías solo me informaron que ese sector era el de las fosas comunes. Aún no se habían dispuesto los equipos técnicos para hacer las pericias.

¿Había más? Mi estómago seguía hundido. No tenía hambre, no tenía sed. Mi cabeza me pesaba, sentía el cuello rígido, síntomas que nada tenían que ver con una larga caminata sino con un recorrido penoso. Y aún faltaba lo peor.

Hacia la derecha de las fosas se alzaba el crematorio. Nadie sabe qué ocurre exactamente en ese lugar, sin embargo el negocio de las cremaciones ilegales está descripto con pelos y señales en la denuncia. ¿Qué se quema allí? Antes de que llegáramos al crematorio, la reja de entrada estaba abierta, pero ahora la habían cerrado con una rapidez llamativa, y colocado un cartelitio que decía: “Desinfección”. Parecía una broma de mal gusto. Un empleado del cementerio que acompañó a Clara todo el trayecto nos avisó: “Hace seis años que trabajo aquí y nunca desinfectaron”. ¿Cuál podía ser el motivo del temor ante los periodistas? ¡Me dijeron entonces que un grupo de empleados estaba encerrado en el crematorio al lado de ataúdes apilados! ¿Cómo comprobarlo? El dron de nuestro equipo técnico hizo el trabajo. Allí estaban, efectivamente. En la era de la teconología una reja cerrada es una insignificancia.

Nos esperaba el señor Héctor Verdún, otro de los denunciantes. Su caso es paradigmático. Nadie sabe dónde está su madre.

Caminamos hacia un espacio abierto donde nos esperaba el señor Héctor Verdún, otro de los denunciantes. Su caso es paradigmático. Nadie sabe dónde está su madre. La había enterrado allí, donde estábamos, pero en el lugar sólo había un agujero y nada más. El pobre hombre, emocionado, me contó que la dirección del cementerio le había dicho que él estaba equivocado sobre la ubicación de la tumba de su mamá, que estaba en otro lugar. Se lo señalaron y todo. La familia Verdún fue hasta allí, me contaba Héctor mientras comenzaba a soplar más fuerte el viento, frío, pero en la tumba que le indicaron había un hombre. Nadie sabe dónde están los restos de la señora Verdún, sólo los profanadores de su tumba.

