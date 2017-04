Daño lateral

Inicio

Las proyecciones de Fabra y Peruzzi potencian el ataque de Boca y lo convierten en un factor diferencial con respecto al resto de los equipos: si bien sufren en el retroceso, sus aportes ofensivos justifican tomar el riesgo.

Las proyecciones de Peruzzi y Fabra potencian al ataque de Boca.

Por: Isaias Blaiotta

A la hora de buscarle un por qué a la derrota, Omar De Felippe apuntó a "la velocidad que tuvo Boca por los costados" para generar ocasiones de gol, entre otros factores determinantes. Una semana antes, Beccacece, DT de Defensa y Justicia, había advertido sobre las virtudes del equipo de La Ribera, haciendo mención especial a las cualidades de Gino Peruzzi para irrumpir por sorpresa en el área rival: "Es de lo mejor que tiene Boca. Por lo general, con él inician y culminan muchas de las situaciones". Y un poco más atrás en el tiempo, Frank Kudelka fijó marcas específicas para hacer el seguimiento a las proyecciones de los laterales cuando Talleres visitó la Bombonera.

El domingo en el José Amalfitani quedó evidenciado que Boca supo encontrar variantes de ataque ante las diversas ausencias circunstanciales y tuvo en sus laterales a los mejores atacantes. "Es importante que se sumen cuando tenemos la pelota, pero también entendieron el momento para retroceder y lo hicieron bien", explicó Guillermo, en relación a Fabra y Peruzzi. El colombiano fue partícipe del tercer gol del partido (asistencia a Pavón, la cuarta en su haber en lo que va del torneo) y hasta casi convierte: después de aparecer por sorpresa por la banda izquierda, recibió un pase de Bentancur que no llegó a definir con comodidad. Por su parte, Gino volvió a gritar y ya no es tan noticia: lleva tres en el campeonato, además de dar otras tres asistencias.

Si bien estos números hablan por sí sólos, la valoración de ambos jugadores dentro del esquema de Guillermo tienen más rebote cuando sus estadísticas son comparados con otros futbolistas de similares características. A modo de ejemplo, Peruzzi, quien quedó marcado por un error puntual ante Talleres, supera en casi todos los ítems ofensivos a José Luis Gómez y Jorge Moreira. Por su parte, el zurdo colombiano asume sentirse más cómodo de mitad de cancha hacia adelante que en el retroceso: "Cuando hay un partido en el cual no tengo situaciones de gol o alguna asistencia, me siento un poco extraño. Me he acostumbrado a ser ofensivo y es donde mejor me siento".

En la previa al tercer gol, Fabra había ganado su sector en velocidad pero no encontró un socio. Segundos después, volvería a recibir en soledad y asistiría notablemente a Pavón. Sus proyecciones, una constante durante los 90 minutos.

Ante un equipo que no contó con carrileros natos (ya jugaba con un hombre menos), Fabra pica al vacío volcado en velocidad: la función que mejor le sienta. Bentancur lo asistió pero el colombiano no alcanzó a puntearla.

Lo de Peruzzi es más escalonado en relación a lo de Fabra: generalmente, sus proyecciones son con pelota dominada y el arco de frente. En el segundo gol, se asoció con Pavón y pisó el área para definir.

Pavón selló la victoria de BocaGol de C. Pavón (B). Vélez 1 – Boca 3. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

