Danilo Michaut, el DJ de la boda de Messi: “A las 7.30 me miró y con un gesto me pidió que siguiera un poco más”

Mañana se cumplirá una semana de la boda de Lionel Messi (30) y Antonela Roccuzzo (29). Sin embargo, los ecos del que será sin dudas el casamiento del año aún siguen resonando.

Es que una vez que se apagaron las luces del Hotel City Center de Rosario, comenzaron a aparecer las historias paralelas a la coronación de la historia de amor de La Pulga y su novia de toda la vida.

Una de ellas es la de Danilo Michaut, el DJ que estuvo a cargo de una tarea fundamental que hace a toda fiesta: la música. En una entrevista con el programa Rosario Directo, que se emite por el Canal 5 de la ciudad santafecina, quien fue presentado como "el alma de la fiesta que hizo bailar a Messi hasta las 8 de la mañana" hizo un balance de cómo fue para él la experiencia de animar uno de los momentos más trascendentes en la vida del mejor jugador del mundo.

"Son sumamente sencillos, en ningún momento me pidieron nada. Me he dado cuenta de que les gustaba lo que estaba haciendo", contó el musicalizador, quien definió su presencia en el casamiento como "una experiencia alucinante".

Respecto de la música que puso, explicó que pasó "un poco de todo" y que hubo "mucha cumbia". Además, confesó que si bien a las 7.30 de la mañana había preparado el cierre de fiesta con Brillante sobre el mic, el clásico de Fito Páez, en medio de un clima de emoción Messi le hizo un gesto para que el baile siguiera un poco más.

Sin embargo, acaso la anécdota más jugosa de su participación en la boda no tuvo como protagonista a Messi sino a Shakira, quien sorpresivamente abandonó el salón cuando comenzó a sonar La Bicicleta, el tema que interpreta junto a Carlos Vives.

"No sabemos si fue por el tema o quizás fue al baño. Por las dudas me dijeron que no pusiera más canciones suyas para no generar incomodidad", contó Danilo, quien llegó a manejar las bandejas del City Center gracias a Cecilia Trabattoni, la responsable de la coordinación del evento, quien también confió en él para su propia boda y fue la que lo contactó.

"Fue una fiesta muy divertida, no pararon de bailar", concluyó el DJ, quien también reveló que, para su ingreso al salón, los novios habían elegido "Marry you" , de Bruno Mars, pero que al final optaron por entrar junto al resto de los invitados.

Un símbolo más, acaso, de la sencillez que distingue al astro del Barcelona, y de la que Michaut pudo ser un testigo privilegiado.

