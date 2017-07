Daniel Agostini: “Sufrí bullying de chico, tenía la sensación de que me iban a violar”

Daniel Agostini: “Sufrí bullying de chico, tenía la sensación de que me...

Daniel Agostini (43) sorprendió con revelaciones íntimas y polémicas en una entrevista sin reservas. El cantante recordó sus momentos más felices y también los más oscuros, al confesar que sufrió bullying cuando era joven.

"Sufrí bullying cuando era pibe. Había uno que me corría para pegarme y me asustaba, la pasaba mal. Me amenazaba y hasta agarraba un cuchillo. El miedo que tenía yo… Después crecí y cuando lo crucé se comió los mocos", reveló el reconocido cantante de la movida tropical nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires.

A pesar de que la situación no llegó a mayores, nunca logró borrar de su cabeza aquel episodio. "Me quedó el trauma, tenía la sensación de que me violaba o que me cagaba a cuchillazos, pero con el tiempo le dije '¿a quién te comiste, gil?'", confesó en el ciclo radial El show del espectáculo, conducido por Ulises Jaitt.

De todas formas, contó que ese no fue el peor momento de su vida: "Lo peor es la pérdida de los seres queridos, como mi hermanita, cuando tenía seis años, y la muerte de mis padres en 2012 y 2015". De la misma manera en la que abrió su corazón para revivir los episodios más oscuros, se dio el espacio hablar de lo que le genera felicidad: "Los nacimientos de mis hijos, amar a mi gente que me acompaña en los espectáculos, ser un artista contemporáneo, seguir grabando discos y que la gente cante un tema que compusiste. Subir al escenario y recibir afecto no tiene precio, es una felicidad enorme".

Por otro lado, se sometió a un cuestionario hot y respondió a todo sin pelos en la lengua. Confesó que de joven "tenía fantasías con Carmen Barbieri" y que tuvo sexo "varias veces en lugares raros" porque "la música facilita muchas cosas". En ese sentido, dijo: "Cuando era más joven lo hacía en cualquier lado, pero era sano: en un auto, camarín, de todo".

"Mi primera vez fue a los 16 años con una noviecita de barrio y nunca pagué por sexo. Mi mentalidad no me lo permite", confesó. Entre otras revelaciones, dijo que ha hecho "tríos con dos mujeres" y que "los juguetes sexuales no valen, soy chapado a la antigua".

Por último, se refirió a su relación con Nazarena Vélez, su ex pareja y madre de su hijo Gonzalo (18): "Me llevo muy bien y tengo muy buen diálogo. Hace poco nos juntamos con mi esposa y Naza en mi casa porque mi hijo gastó 150 mil pesos en la tarjeta. La charla fue perfecta y agradeció la postura de mi esposa de ser mamá del corazón de Gonzalo. Le brindamos un panorama más amplio de la conducta en el colegio, así nos ponemos todos de acuerdo en función de lo mejor para mi hijo".

