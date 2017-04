Cumbre en la AFA para definir el futuro de Bauza

Edgardo Bauza.

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el secretario de Selecciones nacionales, Marcelo Tinelli, se reunirán hoy con el entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, para hacer una evaluación sobre su desempeño y definir su futuro al frente del conjunto albiceleste.

"Hay muchas cosas que trabajar en el predio con el viaje al Mundial Sub 20, amistosos en Vietnam y determinación del cuerpo técnico de juveniles, que tenemos que hablar con Juan Sebastián Verón", adelantó Tinelli, en conferencia de prensa en AFA.

El secretario de Selecciones nacionales reveló, además, que tal como hubo dirigentes que manifestaron su postura durante la reunión en Viamonte, él también contó las vivencias que compartió en la concentración del equipo albiceleste.

Tinelli fue designado en este nuevo cargo por la Comisión Normalizadora de AFA el lunes previo al encuentro frente a Chile y estuvo toda la semana cerca de los dirigidos por Edgardo Bauza.

"Yo también les conté que vi un clima de unión muy bueno entre los jugadores y el cuerpo técnico, de hecho fuimos cantando todo el viaje de Santa Cruz de la Sierra a la altura de La Paz", recordó.

De esta forma, el futuro de Bauza al frente del seleccionado sigue siendo una incógnita, con una evidente ala dirigencial que está decidido a cambiar el rumbo antes que sea "demasiado tarde" y otra parte que quieren ratificarlo.

Lo cierto es que, el lunes, "Chiqui" Tapia compartió un rato de charla con el entrenador en su oficina del complejo 2 del predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza.

En este contexto, el vicepresidente primero de AFA, Daniel Angelici, opinó que Claudio Tapia y el secretario de Selecciones nacionales, Marcelo Tinelli, deben ser quienes decidan el futuro del entrenador.

"A mí me parece que no son temas para discutir en un Comité Ejecutivo, yo en Boca no llevé a la Comisión Directiva la decisión sobre un técnico. Hay que aprender a delegar y a confiar", sostuvo el "Tano".

Ayer, el principal candidato para suceder a Bauza, Jorge Sampaoli, hoy en el Sevilla de España, pidió "no hablar" de su posibilidad de asumir en el seleccionado nacional tras la caída ante Barcelona por 3-0.

"Del seleccionado hablamos en otro momento", arremetió ante la consulta de los diferentes medios en la rueda de prensa.

"No comparto que se critique al mejor de mundo y mucho menos si es argentino. Supongo que esto tendrá que ver con cierta gente que le cargan mucho a un solo jugador, pero en lo personal me enorgullece que sea nuestro", argumentó en relación a las palabras sobre Lionel Messi, quien le anotó esta tarde dos goles.

Acerca del desarrollo del partido, analizó: "Fuimos búsqueda constante sin premio. Esperemos que este camino nos acerque pronto a la victoria".

Y concluyó: "La eliminación de la Copa de Campeones fue un golpe duro del cual nos está costando reponernos, pero ir alejándonos de la Liga también nos juega en contra. Más allá de todo, debemos reponernos rápido".

