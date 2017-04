SELECCION Cuidemos a los Chiqui…

A un mes del Mundial, la Sub 20 se entrena con pocos pibes y se repite la historia: Ubeda reza para que los clubes les presten a los chicos. Hoy se reunirá con Tapia.

Por: Hernán Claus @hernanclaus

Nadie piensa en los pibes y mucho menos en la Selección”. La frase se repite día a día en Ezeiza. Y, lamentablemente, nunca pasa de moda. Apenas faltan 32 días para que comience el Mundial de Corea del Sur y el Sub 20 de Ubeda se entrena cada vez con menos chicos. Siempre hay excusas y pocas veces se televisan: que Palacios terminó con un golpe, que Montiel tiene que jugar en la Reserva de River, que Lautaro Martínez es titular mañana en Racing, que Barco hace lo propio en Independiente, que Ascacibar y Tití Rodríguez tienen sus partidos de Libertadores, que… Todos los días, en los teléfonos del Sifón y Fernando Batista -su ayudante-, aparecen mensajes de entrenadores o coordinadores dando sus motivos para explicar por qué los chicos no se presentarán a practicar con la Selección, por más que haya un ¡Mundial! en el objetivo y no un amistoso…

El cuerpo técnico del Sub 20 está preocupado. Porque nadie tendrá compasión con ellos -como no se les tuvo en el Sudamericano de Ecuador- si al equipo le llega a ir mal, en el torneo que se jugará desde el 20 de mayo al 11 de junio. Entonces, este martes será un día importante para el futuro inmediato de la Sub 20. Porque en el predio está prevista una reunión entre Chiqui Tapia y el entrenador (no estará la Bruja Verón, el nuevo coordinador de Juveniles, ya que él comenzará a mandar tras la Copa del Mundo). Y ahí se buscarán los lineamientos para tratar de conseguir que los clubes cumplan con los reglamentos y que cedan a los futbolistas en tiempo y forma. La idea del cuerpo técnico -dará la lista definitiva el 5/5- es viajar entre el 6 y el 7 de mayo para realizar una gira previa por Asia, para adaptarse al cambio de horario. Claro, el tema es que los clubes especulan con la fecha de los clásicos que es el domingo 14 y nadie quiere dar a sus chicos… ¿Y la Selección? Bien, gracias.

Ubeda pretende que Tapia interceda por el bien de los Juveniles. Y ese será el tema principal en la charla de hoy. Porque encima por la noche se dará una nueva reunión del Comité Ejecutivo y ahí es una buena posibilidad para que, si hay algún club que quiere negar a su jugador, lo diga públicamente o calle para siempre. “Si esto no se soluciona, nos van a dar los pibes un día antes del debut con Inglaterra”, dice alguien con nombre propio en AFA. Por eso, Ubeda y los suyos piden que se cuiden a los chicos…

