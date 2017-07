Cuidado con las estafas en Amazon, compras un AMD Ryzen y recibís un CPU de intel que no funciona

Sierra Grande no resigna sus chances de que en su área de influencia se instale la futura central nuclear que anunció el presidente Mauricio Macri para la provincia. En realidad nadie dijo lo contrario, es decir la localidad es todavía una de las siete alternativas que se manejan para radicar la planta. Los terrenos que se manejan, al menos para la localidad, están al norte de Playas Doradas.De todos modos el debate sigue latente como el primer día, para algunos se aleja la “amenaza” geográfica de la ubicación, pero para otros la ilusión de las inversiones sigue en pie y están dispuestos a pelear para que se instale cerca de Sierra Grande.Los fundamentos se basan más en las necesidades económicas y laborales del pueblo, que ante la crisis de la minera MCC perdió una de las fuentes de trabajo más importantes. No hay al menos por ahora otra alternativa que demande mano de obra local. Por eso la de la central nuclear es una posibilidad que ven con buenos ojos.Desde sectores políticos y gremiales las posturas están bien definidas, no así en la población que pide más información para tomar una definición.Es que en la alicaída economía de Sierra Grande es necesaria una inyección de obras y apuestas que generen fundamentalmente trabajo para una gran cantidad de desocupados.Desde que la minera MCC achicó su planta de 270 trabajadores a 50, esa diferencia de obreros activos resintió a la pequeña localidad de 12.000 habitantes. La minera con bajos sueldos, al menos garantizaba estabilidad y seguridad social que hoy se ha perdido. En Sierra Grande el tema de la Central Nuclear sigue en boca de todos, hasta un mural se pintó en estos días en referencia al tema. El mismo gobernador Alberto Weretilneck reflotó el tema en una entrevista con “Río Negro” en esta ciudad.Muchos esperan que exista una consulta o un referéndum para poder concluir en una definición, no sólo en Río Negro sino en Sierra Grande si es que se elige esta localidad. Por ejemplo en el orden nacional la senadora nacional Magdalena Odarda –oriunda de Sierra Grande– fue contundente con su negativa y presentará un proyecto de declaración expresando el rechazo al acuerdo firmado entre el presidente de la Nación y su par chino Xi Jinping, para la construcción de dos centrales nucleares. Por otra parte la senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, consideró una noticia muy auspiciosa la posibilidad de impulsar la central nuclear.