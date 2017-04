“Cuando miro la tabla no lo veo a River”

Leo Jara, más polémico que nunca, dejó en claro que al equipo de Guillermo no le importa demasiado lo que pasa en la vereda de enfrente y chicaneó con los ocho puntos de distancia que hay entre ambos. Además, el lateral derecho remarcó el buen funcionamiento del Xeneize.

Si bien no suma muchos minutos en el campeonato, Leonardo Jara sabe que siempre debe estar listo ante cualquier urgencia que pueda surgir en defensa. Guillermo lo tiene en cuenta y cuando no está Peruzzi, la chance de ser titular se hace presente para el ex Estudiantes. Sin embargo, por sus declaraciones de este miércoles en conferencia también será titular… pero en los diarios.

"Cuando miro la tabla no lo veo a River. Por ahora tenemos ocho puntos de distancia y es más que suficiente", expresó el defensor cuando le consultaron por el equipo de Marcelo Gallardo. Y si bien restan varias fechas, Jara le sacó importancia a la remontada del Millonario.

A su vez, remarcó que si bien los sorprendió la derrota como local ante Talleres, el domingo pasado ante Vélez volvieron a su mejor versión. "Tuvimos un tropezón con Talleres, pero venimos jugando bien. El domingo contra Vélez hicimos un buen partido y nos llevamos tres puntos", sostuvo.

Y por último, reconoció que no tuvo muchas chances desde su llegada al club, pero que espera ganarse un lugar en la consideración del entrenador. "En Boca siempre me utilizan de lateral derecho y es de lo que mejor juego, ojalá tenga más chances. El semestre pasado no tuve muchos minutos", cerró.

