Cuando la idea está al servicio del buen fútbol

Como suele no suceder, el equipo se soltó en la tenencia, detectó muy bien la ansiedad del rival y decidió combinar sus aptitudes. La racha de visitante se agiganta y los puntos nos dan gordura y salud.

En el Xeneize, uno para todos y todos para uno. (foto Prensa CABJ)

Boca lo tuvo todo: llegadas de los laterales, firmeza en el fondo, contenido futbolístico en el medio, un buen cinco posicional en Barrios, presión alta y limpieza en Bentancur para recibir y florearse en el vacío, el cerebro despejado de Pablo Pérez, vértigo en Pavón, olfato y gusto de gol en Benedetto y las gambetas inverosímiles de Centurión. Del lado de enfrente pudo contar como suyo el juego quejoso y depresivo de Vélez, que parecía no desear otra cosa que la llegada cuanto antes del lunes.

El primer gol de los once cohetes de Guillermo y Gustavo fue una obra de arte de juego en velocidad rompiendo la defensa local por adentro, acelerando en el último párrafo de la jugada como si pasara de consumir GNC a consumir nitrógeno. Centurión, Pavón, Benedetto. La pronunciación rápida de los tres nombres dura menos que lo que duró la jugada que terminó con el primer disgusto de Assmann en la noche de Liniers.

Como suele no suceder, el equipo se soltó en la tenencia, detectó muy bien la ansiedad del rival y decidió combinar sus aptitudes. ¿Quién dijo que no se puede tener la pelota respetando el principio de velocidad? Lo que vimos esta vez fue la alquimia perfeccionada de un patrón de juego que no es fácil de calibrar, y la sorpresa fue grata. La posesión fue segura y, por lo tanto, dominante; y la cantidad de llegadas con chance le hicieron honor a ese dominio. Nada de tener por tener. La idea, consumada casi sin interrupciones, fue la de tener para atacar. Lo único que no dice del todo la verdad es el resultado. Las proporciones en que se repartió la torta del partido favorecen a Boca por encima del 3 a 1.

El curso del juego fue de arco a arco a pesar de la humedad que deslizaba la pelota como por una mesa de tejo. Boca salió desde el fondo atrayendo a Vélez hacia su campo como la luz a la mosca, y se fue moviendo para extender la superficie de conexiones del medio hacia adelante, donde la diferencia de velocidad y calidad individual le presentaron al equipo de De Felippe un partido catástrofe que nunca pudo resolver con otra cosa que no fuese impotencia traducida a un mar de infracciones. La racha de visitante se agiganta y los puntos nos dan gordura y salud.

