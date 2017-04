¿Cuáles son los pasos a seguir para la AFA?

Tapia deberá sellar la salida de Bauza, viajará a España para hablar con Messi y los candidatos a suceder al "Patón".

Con la salida de Edgardo Bauza confirmada, la AFA, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, deberá afrontar días movidos y de decisiones vitales para el futuro inmediato de la Selección.

Primeramente, como explicó Tapia, técnico y Asociación deberán rubricar el acuerdo y los montos económicos para la salida de Bauza. Luego, más precisamente el jueves, el presidente de AFA junto a su par de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, viajarán a España para hablar con Lionel Messi y organizar los pasos a seguir en la apelación a la sanción de cuatro fechas que le dio la FIFA por insultar al árbitro asistente brasileño en el duelo ante Chile por Eliminatorias.

En principio sólo irían a eso, pero ya se sabe que aprovecharán el viaje para dialogar con el máximo candidato a suceder al "Patón", Jorge Sampaoli, aunque también intentarán convencer a Diego Simeone, el preferido de varios.

El mayor inconveniente es que el capitán de la Selección manifestó su idea de no juntarse con ningún dirigente en tanto y en cuanto resuelvan antes la contratación del nuevo entrenador. El rosarino no quiere quedar apuntado por "poner o sacar" a los técnicos.

Sin embargo, los dirigentes son optimistas de que los recibirá sólo para hablar del tema FIFA, que es lo más urgente ya que intentarán reducirle la sanción a tres partidos (ya cumplió uno con Bolivia) y que cuenten también para amistosos oficiales como los que deberá afrontar Argentina contra Brasil y otro a principios de junio con rival a confirmarse.

En distintas encuestas, Simeone es el preferido de la gente, pero Sampaoli no es el segundo, sino que Marcelo Gallardo, de gran presente en River, es el que quieren en caso que el "Cholo" no acepte. Jorge Almirón también fue nombrado como uno de los candidatos a sentarse en el sillón, hoy en día, más caliente del fútbol argentino.

La Selección marcha quinta en las Eliminatorias y se ubica en la zona de Repechaje con el primero de Oceanía. Quedan cuatro partidos en los que Argentina deberá encontrar un funcionamiento que le permita sumar puntos para asegurarse el pasaje a Rusia 2018. Deberá visitar Montevideo y Quito y recibirá a Venezuela y Perú. El contexto de total caos y extendida acefalía (recién finalizada con la asunción de Tapia) es el mayor rival que se interpone en la búsqueda de un objetivo que no debería estar tan complicado teniendo en cuenta el potencial del plantel argentino.

TAGS